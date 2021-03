撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-03-25 12:30

近年有不少女藝人愛上行山,她們還會不時於IG分享行山時所拍得的靚相和體驗,而她們的行山Look通常都又靚又性感,令人看得賞心悅目。應屆港姐冠軍謝嘉怡(Lisa)昨日就首次於IG post了她去行山的靚相。有別於一眾女藝人,Lisa並沒有穿上深受山系女喜愛的運動bra top加緊身褲,而是穿上普通運動Tee加修身運動褲,感覺清新又親切,很符合她可愛的個性。她留言表示:「Find something you love... then do it everyday」網民紛紛留言讚她:「健康又靚女」、「So sweet」、「果然與別不同好有個性」。

點擊睇Lisa的行山look以及她的其他靚相: