林芊瑩出道首辦生日會慶生　粉絲送「紅館蛋糕」祝早登大舞台

早前粉絲們（瑩火蟲）為歌手林芊瑩（Irene Lam）舉行歌迷會及生日會。當天瑩火蟲們精心佈置生日場地，並準備了生日蛋糕和心意小禮物，為Irene送上真摯祝福。



歌迷為林芊瑩送上「紅館生日蛋糕」

慶祝活動在餐廳進行，Irene先與歌迷一起用膳，其後再由歌迷會安排互動遊戲，如：「收賣佬」、「大電視」等等，Irene全程與瑩火蟲打成一片。歌迷更送上驚喜，特意訂造由香港紅磡體育館為主題的「紅館生日蛋糕」寓意Irene能早日登陸華語流行音樂的指標性舞台。

林芊瑩（Irene Lam）首次舉行歌迷會及生日會。（公關提供）

林芊瑩全程與粉絲親切互動

生日會上Irene全程親切互動，與粉絲大玩遊戲之餘又逐一合照留念，現場笑聲不斷。她更即場獻唱多首出道佳作，包括《請不要說對不起》、《深層消毒》及新歌《如果你記得》，以歌聲感謝每一位到場支持的她。

林芊瑩與粉絲大玩遊戲之餘又逐一合照留念。（公關提供）

林芊瑩直言粉絲是最大動力

Irene直言粉絲的陪伴是她最大的動力：「我覺得好受寵若驚，今次係我人生第一次Fans meeting同埋由歌迷同我慶祝生日。好感恩，今次每一位出席嘅面孔我都會好好記住，呢一切都係bonus，大家嘅心意同支持對我來講真係好重要。好開心可以同一班歌迷大家好似好朋友咁慶祝生日，如果每年都搞一次就好，無論係幾多人出席都好，我都會出現！」提到生日願望，Irene表示：「希望多啲人可以聽到我嘅歌聲同音樂，我希望我身邊愛我嘅人Fans、家人、朋友都會越來越好，大家都要身體健康！」