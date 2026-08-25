「傻姑」陳安瑩專程返港拍劇 親口回應TVB冇搵回巢：出面都有得拍

前無綫資深藝人、曾憑《神鵰俠侶》「傻姑」一角深得觀眾喜愛的陳安瑩，今早（25/8）特意由內地返港，為香港電台全新電視劇《陪我講一傾心診所》開工。該劇旨在透過溫馨故事加深社會大眾對精神健康的認識與關懷。

香港電台全新電視劇《陪我講一傾心診所》開工。（盧振輝攝）

專程返港支持新劇 關注大眾精神健康

陳安瑩接受《香港01》訪問時表示，自己現時大部分時間在內地生活，但只要收到適合的劇本或有意義的演出邀請，隨時都樂意返港。她提到，精神健康是現代人非常需要重視的課題，希望透過這部作品，能為社會帶來更多正能量。

陳安瑩透露近年在內地居住。（盧振輝攝）

自恃「阿Q精神」 坦然面對演藝事業起伏

入行多年的陳安瑩，被問到面對演藝圈的高低起伏時會否感到不開心，她笑言自己性格非常正面，甚至帶點「阿Q精神」：「我呢個人就好阿Q嘅，我又唔會會有乜嘢 hard feeling，又唔會乜嘢嘅。譬如有些人話：『！你高啲好啦！你高啲可能高紅！』咁但我會諗，好多人佢哋都未紅！我係會咁樣嚟到一個思維方式嘅。所以你問我高高低低，我唔覺得自己高高低低囉！」她又感嘆：「我覺得做戲……好難搵到一份自己喜愛嘅，仲係工作嚟做嘅時候，我覺得係非常好。同埋好幸運自己係女仔，因為如果是男仔，我覺得堅持性要仲大囉！」

陳安瑩今日為港劇開工。（盧振輝攝）

享受慢活不盲目跟風 拒做直播帶貨

談到現時在內地的生活狀態，陳安瑩透露自己過得相當充實，除了參與配音及偶爾接拍短劇外，把大部分時間留給自己。

對於近年不少藝人北上做直播帶貨，她則表明無意參與：「直播我就冇做啦！我相信你真係要去run佢囉，但我就唔係嗰啲囉！你諗下啦，我去飲茶啦、打波啦、旅行啦，係咪先？咁你諗下，拋低嗰啲嘢又唔得，所以好困身，我其實覺得。但我自己最鍾意都係拍劇。」

陳安瑩今日為港劇開工。（盧振輝攝）

曾試創業知難而退 珍惜現有工作與自由

被問到除了演藝事業外有否考慮發展其他生意，陳安瑩坦言以前曾嘗試過創業，但發現自己並不適合做生意：「我以前有做過生意嘅，但我發覺我係唔係咁得嘅。因為我覺得係『力不到不為財』。你投資咗啲嘢，你人唔去睇、唔去跟嘅時候，我覺得係唔得。等於你去做戲，你要投入㗎嘛，你不投入點得呢？所以我覺得真係要放啲時間喺度，哪怕係你做乜嘢都好啦。（有冇戲癮？）梗係有啦。（無綫有冇搵你返去拍劇？）咁又冇聽聞有喎。但我喺出面都有拍吓電影，拍吓港台，呢個可能係以前儲落嚟嘅。」

陳安瑩珍惜現有工作與自由。（盧振輝攝）

回應AI技術衝擊配音界 堅信真人情感不可替代

近年無綫開始應用AI技術，甚至有人擔心AI會取代配音員及演員的生存空間。主要從事配音工作的陳安瑩則對此表現得相當豁達。面對科技發展，她打趣說：「AI唔緊要嘛，AI可能都會有配音嘛，可能都拉到我做嘅，所以唔係一個問題！」當被問到如果AI連語音也能完全模擬時，她自信地表示：「當你會知道真人同AI出來嗰個分別呢，係真係咁差啲嘅。即係嗰個情感唔係咁……所以仲可以有得做住嘅，我！」