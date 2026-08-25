TVB新晉小花21歲初長成外遊大解放　棄澳洲升學留港讀音樂追夢

TVB歌唱真人騷《聲秀》出身的小花周智敏（Emily），憑藉音樂才華與亮眼外表備受關注。現年21歲的她近日飛到德國度假放鬆，更在社交平台大派福利，罕有換上比堅尼大晒驕人好身材，火辣程度令一眾網民與粉絲相當驚喜！

周智敏係TVB女藝人，同時兼顧學業。（ig@emchow816）

今年只有21歲。（ig@emchow816）

德國靚相連環發 幼帶比堅尼超吸睛

Emily近日在社交平台上載了一組在德國慕尼黑（München）及海德堡（Heidelberg）拍攝的花絮靚相。其中一張相片中，染了一頭標誌性紅髮的Emily換上深色幼帶比堅尼，大方展現豐滿上圍與火辣好身材，散發出滿滿的夏日健康性感氣息。

除了惹火水着照，Emily亦分享了多張充滿生活感的旅遊日常。相中見她身穿格仔連身裙、慵懶地坐在公園長椅上打卡，又拿起巨型蝴蝶餅遮面扮可愛；甚至悠閒地趴在夕陽西下的草坡上欣賞醉人風景。這輯靚相曝光後，大批網民紛紛湧入留言大讚：「身材太好了吧！」、「歐遊好靚好Chill」、「又有才華身材又正，簡直係女神！」

周智敏身材出眾。（ig@emchow816）

外遊大解放派福利。（ig@emchow816）

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棄澳洲學位選讀浸大 屢戰選秀無阻星途

其實Emily不僅擁有驕人外在條件，對加入娛樂圈與做音樂更充滿熱誠。從小學習跳舞和彈結他、視梅艷芳為偶像的她，在英國中學畢業後，為了追逐演藝夢想，毅然放棄了澳洲大學的學位Offer，選擇留在香港入讀浸會大學流行音樂系。

她早於2024年已奪得「歌手的誕生大賽」季軍；去年（2025年）參加《聲秀》時，前期因不斷跌入危險區而被稱為「危險區強人」，但後段憑實力成功翻盤成為總決賽黑馬，最終奪得第6名。今年（2026年）她再接再厲參加TVB另一歌唱節目《魔音女團》，雖然落敗，但她憑著出眾的身材樣貌，加上青春無敵，早已贏得大批網民歡心。

周智敏21歲初長成。（ig@emchow816）

濃妝個樣好成熟。（ig@emchow816）

濃妝個樣好成熟。（ig@emchow816）