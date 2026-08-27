曾詠詩受到已故父親的啟熱愛武術　第三年參加比賽終奪冠意義極大

藝人曾詠詩日前在社交平台分享了一輯奪得金牌的照片，她寫下：「Wing Tsang代表香港出戰，2026亞洲合氣道錦標賽女子武器套路長棍金牌，女子武器套路雙節棍金牌。」曾詠詩曾參演過《愛.回家之開心速遞》，最近亦正參演劇集《驅魔速遞》，演員與體育員兩邊走，十分忙碌。曾詠詩接受《香港01》訪問時透過自己仍在TVB拍劇，而在比賽前一日仍然在開工：「比賽之前一日8月14號《驅魔速遞》拜神。」被問到學了合氣道多久時，她表示自己已經學了數年：「練咗五年韓式合氣道，之前係練跆拳道。」

曾詠詩比賽前一日仍然在開工參加《驅魔速遞》拜神。(胡凱欣 攝)

曾詠詩小時候已經對武術產生興趣

談到為何會對合氣道這項運動的產生興趣及原因時，曾詠詩笑指是小時候已經有興趣：「我媽媽帶我阿哥去學武術嘅時候，本來媽媽係淨係帶哥去學嘅，當時我小學二三年班左右。我見到嘅時候我好有興趣，好想學，中學嘅時候學到黑帶。」雖然她從小就對這運動產生興趣，但在出來工作後，暫停了一陣子：「間中都有接觸其他唔同嘅武術。直至我見到我爸爸嘅關節唔係咁好，因為我嫲嫲同埋我爸爸都有痛風。我希望喺我身體仲係好好嘅時候可以學習自己喜愛嘅武術，所以再開始學習跆拳道，做自己熱愛嘅事情。」

曾詠詩從小就對這運動產生興趣，但在出來工作後，暫停了一陣子。(ig@wwingtsang9)

曾詠詩對武術充滿熱誠

對武術充滿熱誠的曾詠詩說起自己愛的東西滔滔不絕，向《香港01》表示自己的跆拳道師傅有教韓式合氣道：「韓式合氣道係一個比較全方位嘅武術，結合了遠距離踢擊、中距離摔投、近距離關節。有一啲好靚嘅拳腳套路，仲有兵器有長棍。而我本身對長棍都好有興趣，喺師傅鼓勵之下就開始接觸合氣道。」

曾詠詩對武術充滿熱情。(ig@wwingtsang9)

為了這個比賽曾詠詩訓練了差不多一年，她更在「2024亞洲合氣道錦標賽」中奪1銀1銅，在印尼舉行的「2025東南亞合氣道錦標賽」中奪1銅，「2026年亞洲合氣道錦標賽」中奪2金，成績斐然。她指自己今年是第三年參加比賽：「由一月準備比賽挑選入港隊開始，呢個比賽其實前後集訓咗都有一年時間去準備，去專注練自己負責嘅項目。今年2026年亞洲錦標賽係我依三年嘅比賽裏面，第一次攞到金牌。對於我嚟講依個金牌嘅意義好大，因為我終於可以俾我天上面嘅爸爸媽媽睇到。」

為了這個比賽曾詠詩訓練了差不多一年。(ig@wwingtsang9)

曾詠詩對比賽的努力 其實是希望天上的爸爸見到

曾詠詩對比賽的努力，其實是希望天上的爸爸見到，她指看過爸爸小時候的照片，覺得爸爸在泳會訓練游水很勤力，所以向爸爸借鏡：「佢年輕嘅時候喺泳會訓練游水好勤力，攞過好多游泳嘅獎牌。62歲嘅時候我爸爸去咗西藏踩單車一個月，65歲嘅時候爸爸去咗西藏踩單車兩個月，每日都踩10至12個鐘，係一個好艱辛嘅單車旅程。我爸爸意志堅毅，熱愛運動係我一個好好嘅榜樣。2024年亞洲合氣道錦標賽喺七月舉行，爸爸對生命充滿鬥志在2024年3月過身。喺準備比賽嘅一段時間裏面。我每一次練習覺得攰嘅時候，我都係諗起我爸爸。我要同我爸爸一樣咁堅毅，要做到自己定下嘅目標。再加上黎師傅對我嘅信任同教導，因為係黎師傅話俾我聽，相信我會有能力做到。所以我唔可以令我師傅失望。」