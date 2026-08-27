林盛斌梁采貽主持明星籃球嘉年華大放笑彈　鍾嘉欣姚焯菲掀高潮

由采貽文化傳媒主辦的「鼎植口腔呈獻 · 傳承慈善明星籃球嘉年華」已於2026年8月22日（星期六）晚上假灣仔修頓場館室內籃球館圓滿舉行。



《鼎植口腔呈獻 · 傳承慈善明星籃球嘉年華》（公關提供）

是次盛事由籃球名宿李群創立、與NBA球星林書豪聯合打造的「豪群煉盟」協辦，獲鼎植口腔（牙科醫療集團）冠名贊助、蟹太太（香港）鑽石贊助，金牌司儀林盛斌（Bob）與梁采貽（Kiki）聯袂主持（Linda），鍾嘉欣、張馳豪（Aska）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）及本地女子組合Honey Punch輪流獻藝；滿貫與永倫兩支甲一勁旅巔峰對壘，連同U12少年傳承賽，盡顯「體育傳承」與「社區關懷」的核心理念。所有活動收益扣除籌辦開支後，全數撥捐「香港傳承基金」，支持青少年體育發展。

梁采貽與林盛斌（公關提供）

鍾嘉欣主持開球禮（公關提供）

鍾嘉欣 中場互動（公關提供）

甲一巔峰對決結合U12傳承賽 體育精神薪火相傳

當晚重頭戲為本地甲一組聯賽兩大勁旅——滿貫籃球隊與永倫籃球隊的強強對壘。鍾嘉欣率先為賽事主持開球禮，隨全場倒數聲擲出籃球，正式燃點戰幔；兩隊於四節賽事中攻防互換，高潮迭起。大會於第四節特別安排「傳承青少年籃球交流賽」，由張馳豪聯同鼎植口腔醫生代表，帶領滿貫及永倫兩隊青少年軍的U12小球員進場，盡顯體育精神代代傳承；活動中更播放8月16日「香港校園慈善少年籃球賽」精華短片，並邀得參賽小球員親臨觀戰，見證這場跨越年齡的籃球盛會。當晚活動由永倫籃球隊以比分59 - 53獲得冠軍。

冠軍 永倫籃球隊（公關提供）

亞軍 滿貫籃球隊（公關提供）

群星傾力獻唱 歌聲歡笑聲炒熱全場

林盛斌與梁采貽妙語連珠，多位人氣藝人接力登台，帶來視聽雙重享受。張馳豪以一曲《樂活道》打響頭炮，直言被「傳承」主題感動，見到甲一球員全力拼搏、U12小將接棒登場，正正是籃球精神一代傳一代；鍾嘉欣以溫暖歌聲演繹新歌《Believe in Yourself》，分享與兒子的親子籃球時光，為體育是最好的教育；冼靖峰接連獻唱《Bug Fix》與《Popstar》，透露最欣賞球員以毅力與精準三分球證明身高從不是限制；姚焯菲演繹《New Fantasy》及《這個姿態》，更表示欣賞球員其帶動隊友的領導力與團隊精神；本地女子組合Honey Punch以勁歌熱舞壓軸獻上《無糖賓治》，笑言訓練之餘會相約打波放鬆，皆因打籃球如同跳舞一樣精彩。中場時段，眾演出藝人更走到觀眾席派禮物，與全場互動，將氣氛推至最高峰。

張馳豪（公關提供）

冼靖峰（公關提供）

姚焯菲（公關提供）

Honey Punch（公關提供）

慈善捐款與頒獎禮 傳遞愛心與社會責任

慈善捐款支票移交儀式上，身兼主辦單位代表及大會司儀的梁采貽（Kiki）代表采貽文化傳媒，向「香港傳承基金」送上港幣78,000元捐款支票，由基金代表吳海岳先生接受，鍾嘉欣、張馳豪及冼靖峰同台見證；款項將支持基金「培養少年體育項目」的發展，將愛心與責任一代一代傳承下去。賽事後的頒獎儀式，由，「鼎植口腔」經理理黎冲亞先生頒發冠軍及亞軍獎項，采貽文化代表Amy女士亦向各贊助商致送紀念品，答謝鼎力支持。

梁采貽代表采貽文化傳媒香港傳承基金送上捐款支票（公關提供）

Amy代表采貽文化贈送紀念品予贊助商（公關提供）

Amy、鍾嘉欣、梁采貽、鄭紹康（公關提供）

香港傳承基金代表與藝人（公關提供）