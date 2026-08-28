寫不得你｜梁祖堯排練時愛上同劇對手　王菀之谷祖琳一喜一悲結伴

舞台劇《寫不得你》，由梁祖堯自編自導，聯同王菀之、谷祖琳及盧鎮業（小野）合演，將於10月23日起公演，早前宣佈加開最後6場（合共21場），並加入胡麗英及當奴（Donald）參與演出。故事講導演阿祖（梁祖堯）與編劇太太阿之（王菀之），曾以自身愛情拍出經典浪漫電影。多年後，二人為求生存轉拍網絡微短劇，卻意外捲入一場現實與創作交錯的婚姻危機。王菀之跟梁祖堯多次合作，笑稱已有老夫老妻感覺，而谷祖琳的舞台劇處女作亦是交予阿祖的《一期一會》，廿年後就交由他協助「復出」，三人的關係親密如家人。

舞台劇《寫不得你》，梁祖堯、王菀之、谷祖琳接受《香港01》訪問。（許育民 攝）

《寫不得你 Love at Last Sight》舞台劇海報（IG@dharmaworkshophk）

老夫老妻到宿世姻緣

對於這位老朋友，王菀之不單以「老夫老妻」相稱，甚至表示是一段宿世姻緣。王菀之︰「久不久便重遇，又明明大家已經成長不少，但見番都好初相識那種年輕感覺，正如80歲婆婆見番小學同學時，都會有份童真。」谷祖琳由當年的《一期一會》，到今次的廿年一會，回想當日的排練，兩個字︰奢侈。「一班人感情盡情投放，可以晚晚都喊到癲，一生難遇。」

對於梁祖堯這位老朋友，王菀之不單以「老夫老妻」相稱，甚至表示是一段宿世姻緣。（許育民 攝）

多年後，王菀之憑喜劇《金雞sss》及《飯戲攻心》奪得兩次金像獎最佳女配角，而谷祖琳亦憑《爸爸》奪同一獎項。導演梁祖堯將一喜一悲組合起來，作品將會如何呈現？梁祖堯︰「現今世代，每一刻都充斥資訊量，根本已經冇秘密，每件事冇絕對的喜或絕對的悲。你看看Threads，一單好慘的事，下面的留言已經畀你一萬個觀點，有人同情、有人鬧、有人取笑、有人鬧取笑的人，所以當下寫劇本都不能單一的喜或悲，是同時存在，演員亦不會願意自稱做喜劇或悲劇演員，演員就是演員。」

梁祖堯透露愛上同劇對手是絕對有可能︰「排練時是以真摯的感情，然後將自己放在好敏感脆弱位置上，不代表最終會發生甚麼事，但那刻愛的感覺是真實的。」（許育民 攝）

梁祖堯曾愛上同劇對手︰你自己知道發生了

《寫不得你》的故事，會涉及劇情與現實生活疑幻疑真地發生關係，創作的部分開始在真實世界中浮現出來，現實中，梁祖堯都有發生過因感情太投入，演出過後真的愛上對方。「因為是一個愛情故事，對手是誰就無謂講，牽連甚廣。由於排練時是以真摯的感情，然後將自己放在好敏感脆弱位置上，不代表最終會發生甚麼事，但那刻愛的感覺是真實的。對方是否感受到已不重要，你自己知道發生了，亦只好將它變成個人小秘密。」

同樣是一份錯亂的感情，谷祖琳都有經歷過，但她慶幸自己是演員，因為自己日常生活都會幻化不同小劇場，能夠有演會演出是抒發渠道。「有時演戲仲真實過生活，我慶幸自己是演員，自己一個人都可以創作這麼多角色畀自己去玩。我反而想從今次演出找到答案，一個剛得獎的40多歲女演員，遇上電影冰河時期，要如何自處。」谷祖琳說。

同樣是一份錯亂的感情，谷祖琳都有經歷過，但她慶幸自己是演員，能夠有演會演出是抒發渠道。。（許育民 攝）

王菀之︰每晚上台前，生理上已經有改變

王菀之在演舞台劇《Proof求證》時，戲中的那份痛，便已滲進體內，成為生理上的痛。「有些情節發生了，一定會改變自己，不用定義它好定壞，它就是存在過。我演過好沉重的《Proof求證》，痛苦到每晚上台前，7點45分開始，生理上已經有改變，手心冒汗，並凝住仲有15分鐘，我就要受苦3小時，但不代表這種投入是好，有時會影響表現，要好好處理。」

梁祖堯︰「別人眼中的代表作，跟你心目中的代表作可以很不一樣，最Hit不代表是自己最鍾意。所以要盡量令自己不要憎恨市場最愛的那部代表作。」（許育民 攝）

夫妻一同追夢是快樂事，《寫不得你》中，梁祖堯跟王菀之就是這樣一對夫妻，難得一齊追電影夢，亦創作了一部被視為經典作品。但偏偏這趟創作之後，創作力停滯不前，自己跟觀眾期望都以這為界線，每刻都鬱鬱不得志。梁祖堯︰「別人眼中的代表作，跟你心目中的代表作可以很不一樣，最Hit不代表是自己最鍾意。所以要盡量令自己不要憎恨市場最愛的那部代表作。身邊有創作人，是會憎了自己的代表作，令自己個創作都走歪了，迷失下開始走得偏鋒。」

對於王菀之而言，如果今時今日大家都仍只會不斷叫她唱《我真的受傷了》，又是否一件快妹事？「我會選擇唔唱喇，但有始終是好的，令你往後有更多資源去做自己喜歡的作品。我不會否定自己代表作，更加不在意『代表作』這三個字。」至於谷祖琳，更覺得初出道的自己，演出的純粹才是自己的代表作。「我睇番自己啲戲，第一日演得仲好，因為我的反應好好，仲好睇過現在。基本上我對演戲理解跟以前一樣，或者某程度看，可能是退步了。」