91歲南紅激罕露面精神奕奕　揭減薪入光藝內幕爆謝賢片場最愛搗蛋

資深女星南紅（原名蘇淑媚）近年鮮有公開露面。近日這位91歲的影壇前輩接受了資深傳媒人汪曼玲YouTube節目《快拍．曼鏡頭》的專訪。鏡頭前的南紅精神矍鑠、思路清晰，不僅大方分享自己「活到老學到老」的養生哲學，更首度披露了當年簽約光藝製片公司的合約細節，以及與謝賢、嘉玲等當紅巨星零不和的片場軼事。



91歲南紅接受了資深傳媒人汪曼玲YouTube節目《快拍．曼鏡頭》的專訪。（YouTube@汪曼玲《快拍．曼鏡頭》）

師承紅線女 棄會計入行締造「南紅」

南紅出身於單親家庭，與母親相依為命。十多歲來到香港後，原本修讀了兩年會計，一心想找份文職工作幫補家計。然而，命運的轉折點落在她母親的好友——一代粵劇名伶紅線女身上。

南紅經母親推薦拜紅線女為師。（YouTube@汪曼玲《快拍．曼鏡頭》）

「當年環境不好，我想去半山見工，女姐師傅卻說我不應該去，叫我不如跟女姐去拍戲，女姐就建議我去拍電影。」南紅憶述，紅線女不僅是她的恩師，更是她人生的貴人。初入行時，南紅原本想改一個四個字的藝名，但在紅線女的極力勸阻與建議下，最終敲定了「南紅」二字。南紅笑言，兩個字的名字容易讓人記住，這個名字亦陪伴了她數十載的演藝生涯。

南紅感激紅線女提點，稱其為人生大恩人。（YouTube@汪曼玲《快拍．曼鏡頭》）

減薪倒貼簽約光藝 8年狂拍44部電影

提及電影生涯的巔峰，不得不提南紅在光藝製片公司的黃金歲月。令人意外的是，當年她簽約光藝，竟然是一次「減薪」的決定。南紅在節目中透露，當時她以自由身做特約演員，月入已有500元，但光藝開出的合約卻只有300元月薪。「公司跟我媽媽說，你女兒現在還沒紅，觀眾受落才算紅，肯給300元已經算好了。」雖然薪酬大減，但在母親的拍板下，南紅還是簽下了這份長達五年的合約（後來再續簽至八年）。

南紅於1956年正式加入光藝製片公司。（YouTube@汪曼玲《快拍．曼鏡頭》）

事實證明這場賭博是正確的。南紅其後與謝賢合演電影《七重天》一炮而紅，奠定了當家花旦的地位。在光藝的8年間，她創下了拍攝44部電影的驚人紀錄。她坦言當時的工作強度極高：「沒有一天是有空閒的，既要記對白又要拍戲，非常辛苦。」

南紅憑主演《七重天》一炮而紅。（YouTube@汪曼玲《快拍．曼鏡頭》）

南紅在光藝8年時間共拍攝了44部電影。（YouTube@汪曼玲《快拍．曼鏡頭》）

揭光藝三旦相處真實面貌：從不爭戲份

在五、六十年代的香港影壇，南紅、嘉玲與江雪被視為光藝的台柱，人稱「光藝三旦」，坊間常有明星爭排位的傳聞，但南紅親自擊破了這些說法。

南紅、嘉玲與江雪被稱為「光藝三旦」。（YouTube@汪曼玲《快拍．曼鏡頭》）

她形容當時的光藝就像一個大家庭，五位核心演員（謝賢、江雪、嘉玲、南紅與姜中平）相處極度融洽：「公司安排得很平均，這部戲是南紅做，那部戲就是嘉玲做，完全不需要爭。」南紅特別讚賞已故女星嘉玲，指對方為人坦白、非常照顧人。至於謝賢（四哥），南紅則笑指他當年最愛在片場「搗蛋」：「打燈的時候他最喜歡搞怪，但我性格比較『男仔頭』，通常都不太理會他，各有各忙。」

南紅大讚已故女星嘉玲為人坦白。（YouTube@汪曼玲《快拍．曼鏡頭》）

南紅則笑指謝賢（四哥）當年最愛在片場「搗蛋」。（YouTube@汪曼玲《快拍．曼鏡頭》）

南紅當年光藝五位核心演員相處極度融洽。（YouTube@汪曼玲《快拍．曼鏡頭》）

有趣的是，南紅在銀幕上經常飾演楚楚可憐、經常哭泣的柔弱女性，但她自爆現實中性格爽朗，甚至從小就喜歡穿短褲，與電影形象大相逕庭。為了演活悲情角色，她每次都會細讀劇本，自己設計服裝和妝髮，務求讓角色更加立體。

為了追求效果，南紅還會自己設計服裝和妝髮。（YouTube@汪曼玲《快拍．曼鏡頭》）

91歲精靈養生秘訣：每周出街三次

歲月沒有在南紅身上留下太多疲態。這位91歲的「綠牡丹」在鏡頭前依然活力充沛。當汪曼玲問及養生秘訣時，南紅給出的答案非常接地氣：保持心境開朗，以及堅持學習。

91歲的南紅在鏡頭前依然活力充沛。（YouTube@汪曼玲《快拍．曼鏡頭》）

「我每個星期都會有兩、三日出街，去商場走走，和朋友喝茶聊天。」除了保持社交活躍，南紅更透露自己熱愛學習，近年甚至在玩電子琴。她認為老人家學東西，學不學得懂是其次，最重要是讓自己有事可做。回顧大半生，南紅總結道：「我由小到大都沒有錢……但我有一個不錯的老公，又有個兒子，我覺得做人很快樂！」

南紅91歲大談人生哲學：做人最重要快樂。（YouTube@汪曼玲《快拍．曼鏡頭》）