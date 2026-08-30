梅媽離世｜在家誕下梅艷芳抱胎盤到醫院剪臍帶　自小多病上契觀音

梅艷芳媽媽覃美金今日驚傳逝世消息，享年102歲。據悉，有長期病患的覃美金，今早由外傭報警送院，可惜最後不治。



梅媽早年接受電台節目《舊日的足跡》時，大談對女兒的思念及回憶與梅姐生前的點滴，並表示每天都掛念着女兒：「我十分掛念她，她一直所做的也不是壞事，卻落得這樣的收場，我也有點心淡了。」梅媽談起當年誕下梅姐時，原本登記了在廣華醫院生產，怎料在家作動就把梅姐生下來，其後才包着胎盤到醫院剪臍帶：「阿梅自小多病，我把她上契予觀音娘娘...她七歲時於上學途中在花園街被車撞到，在九龍醫院住了一個多月，她的腳被綁着吊起來，好淒涼。」梅媽續指梅姐與姐姐梅愛芳感情非常好，更透露當年姐姐幫梅姐拿表格參加新秀比賽，得獎後立即送了一層樓給姐姐。

梅媽在節目上大談與梅姐的生前點滴。（資料圖片）

提到梅姐與哥哥張國榮的關係，梅媽指兩人感情非常好，整日都糖黐豆，一起打碟、合唱和排舞，梅媽謂：「張國榮走了，阿梅很傷心，很久都食不下嚥。張國榮死後不久，她也跟着走了。」談及當年梅艷芳的日籍男友，梅媽媽直言:「我不贊成她跟那日本歌手，他們於紅白大賽認識，阿梅很喜歡他。不過我認為始終是日本人，我不喜歡，拒絕了，阿梅真的聽我說話。」

梅姐和近藤真彥合唱。（影片截圖）

梅媽強調阿梅並非真正患上癌症，而是抑鬱所至，所以勸大家切勿抑壓自己。她說孫兒因為《梅艷芳》電影再次找她：「文皓（梅愛芳兒子）很乖，他和我視像通話時說：『無論上一代有甚麼恩怨，你始終是我婆婆。婆婆你不要哭，我回香港一定會找你......他樣子真的很像阿 Ann（梅愛芳）。其實他們（文皓和弟弟）出生時我也有陪伴在側......他們那邊誤會阿梅有錢卻不願意幫忙姊姊醫病，其實全部都是阿梅出手相助的。」