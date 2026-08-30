梅媽離世丨覃美金生前屢興訟爭產終破產　25萬生活費「唔夠使」

已故樂壇天后梅艷芳的母親「梅媽」覃美金，今日（8月30日）驚傳離世噩耗，享年102歲。據消息指，梅媽疑因進食時不幸鯁到，被緊急送院後證實不治。對於母親猝逝的死訊，長子梅啟明暫時未有作出任何回應。回顧梅媽的大半生，自愛女梅艷芳於2003年病逝後，她便展開了漫長的爭產之路。雖然梅姐生前已成立信託基金照顧母親餘生，但梅媽卻多次告上法庭哭訴生活困苦「唔夠使」，到底每月的天價生活費花在了甚麼地方？

梅媽生活開支極大。（微博圖片）

成立信託基金防揮霍 生活費由7萬狂飆至25萬

梅艷芳當年深知母親嗜賭的理財習慣，為了保障她能安享晚年而不被身邊人散盡家財，煞費苦心立下遺囑並成立信託基金，嚴格規定不能一次過將全數遺產交予母親。根據最初的遺囑安排，基金每月會撥出7萬港元作為梅媽的生活費，並維持一名司機及兩名工人的日常待遇，直至其終老。然而，隨著通脹及梅媽多次入稟法庭要求增加生活費，金額多年來不斷三級跳，由最初的7萬元，逐步調升至12萬元及20萬元。其後長子梅啟明更曾爆出梅媽每月的生活費原來已高達25萬元之多，這筆豐厚的生活費對普通人而言絕對是天文數字。

梅艷芳生前成立信託基金，讓母安享晚年。（網上圖片）

自爆20萬都唔夠使 屋租補品養狗開支驚人

手握如此高昂的每月生活費，梅媽卻屢次在法庭及傳媒面前大呻窮，更曾形容自己生活「跟乞丐差不多」，原因全在於其驚人的日常開支。梅媽曾親自大爆各項生活細項，單是每月的房屋租金及水電雜費便高達4萬元，加上必須支付司機及兩名外傭的薪金，已經是一筆龐大開支。此外，她平日極重養生，需要花費大量金錢購買名貴補品，家中更飼養了多達6隻狗，寵物的日常開銷亦相當不菲。更重要的是，梅媽長年來一直需從生活費中抽調資金，每月撥出1萬元至2萬元去供養長子梅啟明一家三口，令她自覺生活捉襟見肘。

梅啟明一家曾每月亦獲母親給予生活費。（資料圖片）

屢興訟圖推翻遺囑 巨額律師費成最大無底洞

除了奢華的生活開支，將巨額生活費蠶食殆盡的「真兇」，莫過於長達十多年的爭產官司費用。梅媽多年來為了推翻梅艷芳的遺囑以奪取全數逾億元的遺產，（樓價上升、資產增值等因素，外界估計梅艷芳遺產價值已增加至上億元），不惜傾盡所有與信託基金打官司。她曾向法庭透露，自己有超過一半的收入都用作償還訴訟費用及龐大的律師費。她更一度要求高等法院下令遺產管理人將未來15年合共約5500萬元的生活費一次性發放，惟最終被法庭駁回。這場無休止的爭產戰，最終令她債台高築，晚年更因拖欠巨額費用而被申請破產。如今梅媽撒手人寰，這場橫跨二十多年的遺產風波亦終告一段落。