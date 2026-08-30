梅媽離世︱生前痛爆梅啟明拋妻棄子包二奶　絕情刊聲明切斷母子情

梅艷芳媽媽覃美金今日（30日）驚傳逝世，享年102歲。據悉梅媽生前患有心臟病及高血壓，日常生活由家傭照顧，今日印傭餵她進食流質麥皮期間突然暈倒，送院後不治。兒子梅啟明下午趕到醫院，接受《香港01》電話訪問時再三強調對事件全不知情，更指自己也是收到記者電話才獲悉消息。



梅艷芳媽媽覃美金今日（30日）驚傳逝世，享年102歲。（資料圖片）

生前怒轟梅啟明幾十歲包二奶

事實上，兩母子情誼早已徹底決裂。梅媽生前接受節目專訪時，曾親自火大開腔，痛爆梅啟明是四個子女中「最衰嗰個」！梅媽當時氣急敗壞，怒轟梅啟明無視妻兒，幾十歲依然四處「攬女人」包二奶，更直斥：「我講明，玩女人我一毫子都唔會畀錢你！佢喺美國又有蘇州屎，仲有兩個仔！」更痛斥他無底線狂索錢，令她極度厭煩。

梅媽生前接受節目專訪時，曾親自火大開腔。（D100影片截圖）

大方認愛金髮女激到梅媽割席

2021年，梅啟明被爆在銅鑼灣與金髮女子十指緊扣，他不但大方認愛，更反問「有乜問題」，徹底激怒梅媽。梅媽即時斬斷經濟支援，終在2022年刊登聲明宣布與梅啟明脫離母子關係，公開痛斥對方「財迷心竅」。雖然梅啟明曾跪低公開道歉，惟母子關係早已破裂，再無挽回餘地。

曾大方認愛金髮女。（陳順禎攝）

母子情未修復已成永訣

2024年，梅啟明又突然高調宣布迎娶泰籍女友May May，更聲稱梅媽同意婚事，同時又指兩母子已失聯多時。另一邊廂，其馬來西亞籍妻子Joey公開澄清二人仍未離婚，梅啟明即反擊指對方已申請法援辦理離婚，雙方各執一詞。梅啟明晚年屢爆感情及金錢是非，與梅媽母子情再無修復跡象，至死亦未能冰釋前嫌。這段糾纏半生的家產與感情恩怨，最終隨着梅媽離世畫上句號。

24年宣布與泰籍女友查頌美（May May）再婚。（葉志明攝）

馬來西亞籍妻子Joey公開澄清二人仍未離婚。（資料圖片）