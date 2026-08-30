「亞洲影后」林黛墳墓疑遭塗鴉破壞　四奪亞洲影后為愛香消玉殞

曾四度榮獲「亞洲影后」殊榮的華語影壇傳奇女星林黛（原名程月如），1964年不幸離世，年僅29歲，長眠於跑馬地天主教聖彌額爾墳場逾60載。豈料近日驚傳其安息之地疑遭無良之徒狂亂塗鴉破壞！消息曝光後隨即炸爆全網，大批影迷與網民痛心疾首，狂轟歹徒極度無恥，直斥：「破壞墓者，必有報應」、「啲人咁痴線，搞破壞有咩意思？」



華語影壇傳奇女星林黛。（小紅書圖片）

墓地圍封貼告示

《香港01》記者今日（30日）親身到場視察，發現林黛的墓地已被封上醒目的紅白膠帶，石碑上貼有告示，指墓地遭塗鴉，正聯絡林黛家人商議修葺安排，告示日期為8月15日。現場所見，墓碑部分位置被新簇的白色油漆遮蓋，現場未見明顯塗鴉字樣。據現場保安員透露，附近有修女墓碑亦疑似同一時間遭殃，甚至出現挖掘痕跡，懷疑有狂徒蓄意搗亂，令人髮指！

已被封上醒目的紅白膠帶。（林振華攝）

墓碑部分位置被新簇的白色油漆遮蓋。（林振華攝）

附近有修女墓碑亦疑似同一時間遭殃。（林振華攝）

四奪亞洲影后

林黛背景顯赫，父親為已故全國人大常委會副委員長程思遠。1949年定居香港後憑電影《翠翠》一炮而紅，銀色旅途風光無限，短短11年間憑《貂蟬》、《江山美人》、《千嬌百媚》及《不了情》四度封后，至今仍是華語影壇一項難以超越的紀錄。

四奪亞洲影后。（小紅書圖片）

林黛背景顯赫。（小紅書圖片）

29歲香消玉殞

可惜1964年，事業正值頂峰的她與丈夫龍繩勳因一時鬥氣，在寓所服過量安眠藥及開煤氣自殺，終年僅29歲。她在遺書中悲切質問丈夫：「我死了，你後悔不後悔？」一代巨星香消玉殞震撼時代。如今設計獨特、有四座天使守護的墓地遭惡徒褻瀆，讓無數影迷心痛不已。

1961年，龍繩勳與林黛在香港結婚，引起轟動。（小紅書圖片）