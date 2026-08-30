梅啟明再見梅媽已在停屍間　唔覺未和解有遺憾：母子有咩隔夜仇

已故巨星梅艷芳母親「梅媽」梅覃美金今日（30日）離世，享年102歲，據了解是進食時突然暈倒，傭人立刻報警，惜返魂乏術。

梅啟明與未婚妻May May及友人往醫院停屍間認屍，梅媽被黑箱車送走後，梅啟明在醫院門外見記者，他指自己下午一時多接獲記者通知，馬上趕往醫院，並交代：「而家了解咗，阿媽去域多利亞殮房嗰邊，下一步就要處理阿媽其他嘅問題。」問到梅媽死因，他說：「初步就話佢食嘢哽親，嚟嘅時間救護員已經急救緊，急救員就話佢冇知覺，冇講佢食啲乜嘢，工人講得唔清唔楚，如果真係嘅話要解剖先知。」據悉，搶救時間約半小時，他說：「救護員已經盡咗力，打咗強心針，都係搞唔掂，唔知佢咩病，老人家，走就走。（覺唔覺得好突然？）應該好突然，正常嚟講應該係有得救，不過就因為冇屋企人喺身邊，始終係爭啲。」

梅啟明指當時只有工人及梅媽在家，他將責任歸咎於貼身護士被炒：「阿媽本身有個貼身護士，成日都幫阿媽食藥呢樣嗰樣，今日我先講，你哋都知發生咩事，炒咗個護士，我姪仔炒咗個護士，封鎖晒所有電話，所有消息封鎖晒，所以今日先至知道呢件咁嘅事發生，好奇怪。（你照顧係咪會好啲？）咁一定啦！」他續說：「本身起居飲食同埋食藥，點樣有咩問題，都第一時間知，同埋佢一路住開聖保祿醫院，有專家有專科醫生喺佢身邊，一定就唔會發生咁嘅事，我希望阿媽去到105 歲，難聽啲，佢有咁嘅能力，但係呢個意外冇得講。」

梅啟明指上次與梅媽見面已是兩年前。(鄧穎琪 攝)

梅啟明指，上次與梅媽見面已是兩年前，誰知再見已在停屍間，問到再見梅媽有什麼說話跟對方說？他表示：「好多，佢要聽嘅都聽晒，但係我覺得老人家都OK，走得幾安詳，我都希望佢開開心心咁走，唔希望喺佢身邊講咁多廢話，佢要知嘅嘢一早知亦都心中有數，而家更加知啦，舉頭三尺有神明！而家佢做咗半個神仙，係咪咁講。（兩年幾冇見，臨終前都冇和解，會唔會覺得遺憾？）有冇和解呢樣嘢，根本我同阿媽係冇嘢，母子有咩隔夜仇？護士見到我都第一時間同我講話你快啲搵阿媽，阿媽要見你，但所有電話都封鎖晒，唔知佢匿咗喺邊度。」被問可知梅媽有什麼遺願，他說：「心願就係個個平平安安健健康康，老人家嘅心願最主要就係咁，錢銀係身外物，有錢又咁過，冇錢又咁過。」