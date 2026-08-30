梅啟明盼一力承擔為梅媽風光大葬　動用信託基金：我係唯一一個仔

已故巨星梅艷芳母親「梅媽」梅覃美金今日（8月30日）離世，享年102歲。據悉，有長期病患的覃美金，今早由外傭報警送院，惜返魂乏術。梅啟明與未婚妻May May及友人往醫院停屍間認屍。梅媽被黑箱車送走後，梅啟明在醫院門外見記者，並表示會一力承擔梅媽身後事。他透露在醫院內見到姪仔及其兩妹妹，但對方沒有打招呼，就連梅媽離世對方都沒有通知，要由外人通知：「冇話面唔面左左，總之一句說話，如果你係有分寸嘅話，應該都會打個招呼，應該都點下頭，係咪咁講？完全冇呢樣嘢，所以我覺得好心淡，由細講到大，到今時今刻，呢一刻，你仲要咁樣樣，你話老人家點安樂？我仲要講一樣嘢，點解你哋個個都冇入去，嗰個潘小文就走咗入去？呢個係好大問題！呢個立心不良嘅人唔知想搞邊科呀講話難聽啲，一路我都覺得呢個人有問題。（你有冇問佢點解喺度？）我直頭嗌護士趕佢出去，趕咗佢一次，我話點解佢入咗嚟，兜口兜面行過，我問佢邊位嚟？點解入咗嚟？規矩係冇可能咁做，冇晒規矩！又唔知要搞啲乜嘢！」

梅啟明盼一力承擔為梅媽風光大葬。(鄧穎琪 攝）

梅啟明盼為梅媽風光大葬

講到梅媽後事安排，他表示不想火葬：「希望佢安全啲就土葬。」問是否希望由自己負責喪事，他直言：「唔係我想唔想，根本就係我要處理，係咪咁講？我係唯一一個仔，兩個妹又走埋，細佬又走埋，我唔處理邊個處理？」對於梅媽曾表示與他斷絕母子關係，他強調：「呢樣嘢冇得話斷唔斷絕，一世阿媽就係阿媽，係咪咁講先？呢啲人哋身邊嗰啲人搞咁多嘢出嚟，唔使講咁多咁多無謂嘢，最主要就係等阿媽安息，同埋處理佢嘅嘢。」現時他與姪仔關係陷僵局，會否擔心兩邊未能就後事達成共識，他說：「如果佢真係對阿媽好，唔使佢今日咁樣走，呢個就係共識，有商有量。老人家走咗你而家嚟共咩識？唔識講呀真係。」

講到香港辦喪事可能最少都要幾萬蚊，會否有經濟壓力，梅啟明表示經濟狀況冇問題，自己一直有工作，盼為梅媽風光大葬，又認為不應用幾萬蚊去衡量：「幾萬蚊？根本老人家講難聽啲，幾萬蚊邊度搞得掂？（但你有冇？）幾萬蚊，我梗係有！正式講話難聽啲，開口都大把人嚟，根本阿媽就唔係用幾萬蚊去衡量，一個老人家，如果老人家用幾萬蚊去衡量，當阿梅係咩？（係咪都想風光大葬？）呢樣嘢我就要喎！人一世物一世，老人家食到百幾歲，冇理由咁樣走咗去。」

梅啟明稱會動用信託基金。(鄧穎琪 攝）

梅啟明稱會動用信託基金：「財政壓力我一啲都唔怕負擔，正所謂人一世物一世，再加上阿梅留返咁多錢喺度，佢有基金㗎嘛，咁我咪申請基金去處理呢啲嘢，好正常嘅事。最後呢一part，如果基金唔肯去處理，我一定會上法庭！我一定會告到底！」有指若梅媽離世，信託基金款項將全數捐出，梅啟明將一蚊也分不到，他對此回應：「而家唔好講捐唔捐嘅問題，我都話，阿梅臨走嘅時間，啲錢捐晒去慈善機構，我好開心，因為佢一路以來都係做善事，慷慨，無論香港或者其他國家發生都好，佢都第一時間去幫，所以啲錢捐去外面我好開心，比慈善機構，可以幫到人，但係如果俾啲立心不良嘅人，我就一啲都唔放過（邊個立心不良？）立心不良嘅人好多，屋企人又有，阿梅身邊嘅人又有，呢啲唔需要要畫公仔畫埋條腸，阿媽嘅身後事，我一啲都唔擔心呢個問題。」

梅啟明透露目前做園藝工作。(鄧穎琪 攝）

梅啟明透露目前做園藝工作，稱：「我都話返嚟咁多年，未停過我嘅工作，係你哋出面啲人傳到又話我咁，又話我咁，伸隻手問阿媽攞錢，我唔工作點生活到今日？（而家做咩工作？）而家做園藝工作，你睇我曬到咁黑就知。」最後，問梅啟明會否禁止姪仔或其他人出席後事，他則大方說：「講真，到呢一刻，無論仇家好、咩好，任何咩都好，我都會放開，等老人家安息，呢啲係日後嘅事，我亦都唔會阻止。」