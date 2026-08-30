梅啟明反駁孫兒辦理梅媽身後事　或申禁制令：孫就係孫，仔就係仔

梅艷芳媽媽覃美金今日（8月30日）離世，梅啟明下午於醫院外見記者，強調會以兒子身份負責梅媽身後事，將用梅艷芳信託基金為梅媽風光大葬。不過，今日同樣出現在醫院的梅媽生前好友潘小文，她接受《香港01》電話訪問時，就表示梅媽一早已經立好遺囑及安排自己的後事，將交由孫兒處理，稱梅啟明冇資格：「Auntie（梅媽）生前已經同呢個人脫離咗關係，事實上呢，佢的而且確係auntie個仔，佢有權做任何嘢嘅，但係家屬嘅意願係希望低調，同埋auntie生前亦都立咗遺囑，已經安排咗自己嘅後事，明白梅啟明先生嘅心情，但係都希望佢尊重家屬嘅意願。」

梅艷芳的媽媽梅覃美金今日離世，享年102歲。（資料圖片）

梅啟明送梅媽最後一程。(鄧穎琪 攝)

潘小文是梅媽的生前好友。（D100影片截圖）

梅啟明不屑潘小文說法：孫就係孫，仔就係仔

《01娛樂》對此再向梅啟明查詢，他對潘小文說法不屑一顧：「呢個唔需要理會佢， 孫就係孫，仔就係仔，再加上佢係冇權去處理任何嘢，佢話有遺囑，冇用嘅，我會處理，搞咗啲有關嘅嘢先。」問到若法律上判定潘小文口中的梅媽遺囑若有效，會否遵從遺囑上的梅媽意願，梅啟明則揚言：「咁我咪又搵律師處理囉，我一定唔會俾佢咩。根本嚟講，佢冇資格同我處理呢樣嘢，佢喺阿媽身邊就唔會令到老人家死啦！呢個係好嚴重嘅問題！」現時梅啟明一方與梅媽孫兒及潘小文一方各執一詞，被問會否擔心最後要爭後事舉辦權，他重申：「唔緊要㗎，一，佢冇資格同我爭，二，喺法律上佢更加冇，如果講遺囑我更加要去爭取。」

梅啟對潘小文說法不屑一顧：「呢個唔需要理會佢， 孫就係孫，仔就係仔，再加上佢係冇權去處理任何嘢，佢話有遺囑，冇用嘅，我會處理，搞咗啲有關嘅嘢先。」

問到若法律上判定潘小文口中的梅媽遺囑若有效，會否遵從遺囑上的梅媽意願，梅啟明則揚言：「咁我咪又搵律師處理囉，我一定唔會俾佢咩。根本嚟講，佢冇資格同我處理呢樣嘢，佢喺阿媽身邊就唔會令到老人家死啦！呢個係好嚴重嘅問題！」（鄧穎琪攝）

此外，問到若孫兒及潘小文一方非常低調及保密去處理後事的話，有機會搞完後事梅啟明都全不知情，他則信心十足認為根本不可能低調：「冇冇冇冇冇，呢啲唔係佢處理嘅問題， no，no，而家我都知啦，點唔俾我知？我聽朝就去處理嗰啲嘢，因為要攞咗證件嗰啲嘢之後先處理，再唔啱我都去搵律師發禁制令，禁晒所有嘢，冇得郁。」