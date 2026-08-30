港姐2026｜冠軍袁絲珩向父母道歉哭成淚人：覺得我點解要做演員

《香港小姐2026競選決賽》今日（30日）於TVB電視城舉行，而進入4強的分別是1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、6號盧蔚晴（Jasmine）及8號鄧匡閔（Ada）。在宣布完4強後，她們分別要向人說對不起，4位佳麗中有3位在說自己感受時哭成淚人，剩下1位繼續以笑臉迎人。

個個都哭成淚人。(節目截圖)

袁絲珩想向父母說對不起

袁絲珩覺得最想跟自己的父母說對不起，她一開始已經哭，需要在場的人為她加油：「由細到大我都好鍾意表演啦，我知道你哋一直都好擔心我，覺得我咁辛苦讀完大學，點解要做演員。但係我想話畀你哋聽，我真係好鍾意舞台，我希望用我嘅故事話畀大家知，只要你勇敢踏出第一步，你都可以成功。」

袁絲珩想向父母說對不起。(節目截圖)

李澤欣想同過去的自己說對不起

而李澤欣則想跟過去18歲的自己說對不起：「因為嗰時我為咗追求所謂嘅瘦而極端飲食，患上飲食失調五年。直到上年我先知道美唔係咁簡單，而係我哋嘅內在修養同智慧，呢啲先係女性最大嘅魅力，所以我想借香港小姐呢個身份，同年輕人講正確嘅價值觀，同大家分享一個可持續嘅生活態度。」

李澤欣想同過去的自己說對不起。(節目截圖)

盧蔚晴最想跟自己說對不起

盧蔚晴一行到咪旁就已經準備哭，而她最想跟自己說對不起：「因為我成日出錯，所以唔係好敢去試。但係經過兩個月港姐嘅訓練之後我發現，原來試一啲都唔可怕，因為冇當時錯嘅我就冇依家嘅我。每一步都可以引領我成長同埋進步，所以我希望同香港所有女性講，去勇敢嘗試唔同嘅嘢，因為出錯都可以令你成長同學習。」

盧蔚晴一行到咪旁就已經準備哭。(節目截圖)

鄧匡閔是唯一一個說完沒有哭還帶著笑容的佳麗

鄧匡閔則是4位中唯一一個說完沒有哭還帶著笑容的佳麗，她最想跟爸爸說對不起：「因為喺我參選嘅呢段期間，其實我一路都脾氣暴燥，好焦慮同好大壓力。但我爸爸都不言不語地每日揸車嚟接我，我覺得好感動，完美對我嚟講從走都唔係一個終點而家我不斷改善自己同提升自我嘅途徑。對唔住爸爸，我唔應該同你發脾氣，我應該更好去控制自己嘅情緒，因為係你用雙手托起咗我，令我今日可以好閃耀地企喺舞台上講出呢番話，我希望今晚嘅我係你嘅驕傲。」