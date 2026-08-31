港姐2026｜周芳姿廣東話唔正聽唔明　陸浩明：不如我哋全場一齊估

《香港小姐2026競選決賽》昨日（30日）於TVB電視城舉行，在泳裝問答環節中，2號李澤欣（Scarlett）和11號顏懿菲（Agnes）的激烈辯論，以及4號譚雅文（Tiffany）與9號周芳姿（Gracia）的創意接龍特別引人注目。

在泳裝問答環節中，2號李澤欣（Scarlett）和11號顏懿菲（Agnes）激烈辯論。(節目截圖)

李澤欣 VS 顏懿菲

首先是李澤欣與顏懿菲在關於「香港小姐競選應不應改為四年一次」的辯論，正反雙方勢均力敵中，李澤欣作為正方提出應該每四年舉行一次，這會提升競賽的珍貴度並吸引更多優秀女性參賽。同時，她幽默地提到，若四年才選一屆，她作為冠軍，將可以履行更多年的義務。

李澤欣作為正方提出應該每四年舉行一次。(節目截圖)

作為反方的顏懿菲則堅持每年舉辦一次，以保持對女性的吸引力：「我就覺得你咁講唔啱啦。當然係要一年一次先可以吸引咁多嘅女仔嚟參加嘛。不如我哋可以將個比賽擴大，變成『大灣區小姐』，咁可以有更加多人參加同埋更加多經費囉。」面對這一攻勢，李澤欣展示了出色的急才，指出香港作為國際大都會，本來就已包容來自大灣區的女性參賽，巧妙地化解。

作為反方的顏懿菲則堅持每年舉辦一次。(節目截圖)

攻守交換 愈拗愈刺激

隨後，雙方進行了角色對換。顏懿菲從正方角度出發，指出四年一屆的賽事宛如奧運那般隆重，她甚至提議對參賽佳麗進行長達四年的培訓：「Train返啲佳麗好似 train athletes一樣，train到佢哋好fit。」以此來打造更精彩的比賽。但李澤欣反駁說：「其實是剝奪其他女性嘅機會。」

雙方進行了角色對換。(節目截圖)

譚雅文與周芳姿則用接龍比拼

在另一部分，譚雅文與周芳姿則用接龍比拼，以「為選港姐著Bikini 導致三日三夜無進食」為題展開。譚雅文先描述因為沒有進食而昏倒在街頭，而周芳姿接著用廣東話描述她必須回家找媽媽：「因為我出街溶（暈）咗喺地，所以我要返屋企早（找）媽咪。」面對這一情節，譚雅文增加靈異元素，說她的靈魂返家嚇到了媽媽：「因為我返咗屋企搵媽咪，媽咪嚇親，唔知道我個身體喺邊度。因為淨係我個靈魂返咗嚟，所以媽咪即刻打電話報警。」

譚雅文與周芳姿則用接龍比拼。(節目截圖)

周芳姿則以廣東話夾雜普通話稱：「因為媽咪即刻Call police，所以我哋就要距（去）正so（警署）。」在大家都聽不明的情況下，陸浩明便叫對方估下周芳姿在說什麼：「唔知『聖屬』係咩嘞！你估吓。」譚雅文則指對方是自己很好的朋友，所以知道她在說什麼：「佢講係去警察局嘅意思，因此我哋要去警察局，所以撞見到失散多年嘅爹地。」周芳姿爆出：「因為我哋搵咗爹地，所以係香港小姐嘅sponsor（贊助商）。」周芳姿語出驚人，震驚全場。陸浩明忍不住說：「嘩！呢個，不如我哋全場一齊估吓好唔好啊？」兩位佳麗各自發揮無限想像力，使得故事情節愈加豐富。