東張西望｜「味之天使」張韋怡淪為詐騙犯？　反被騙徒寄假貨挑釁

TVB節目《東張西望》昨日（30日）報道了「味之天使」啤梨張韋怡（GOGO）被淪為賣假貨兼情騙的詐騙犯的事件。張韋怡現在經營一個直播網台，做直播帶貨生意：「舊年開始發現，點解我哋做完一場直播之後，未幫襯過我哋嘅客人突然間喺後台搵到我哋，跟住就話買咗啲貨。」她更表示有10多個帳戶在假冒她，這些假帳戶不止錄下她直播時的片段拿來用，還會貼上不屬於她網店的連接，扮作是她網店賣貨。

張韋怡現在經營一個直播網台，做直播帶貨生意。(節目截圖)

客人被騙後到張韋怡網站發洩

張韋怡更指出假賬戶除了產品名稱相似外，連資料都一樣：「同埋啲資料係扮我哋，仲有用我個樣之外，logo都一摸一樣，顔色都一摸一樣。」有一次她與一化妝品銷售連鎖店做直播，假賬戶利用張韋與KOL合照截圖來售假貨。假賬戶還用貨到付款這詐騙手法來博取客人的信任，客人收到的貨是寫著簡體字及不知名的香水，當客人被騙後就會到張韋怡的網站來發洩。這亦不是一宗半宗的例子，而是每日都有新增的個案，對此，其實張韋怡在去年11月時已經在平台發過聲明。

客人被騙後就會到張韋怡的網站來發洩。(節目截圖)

張韋怡去年11月已發聲明

雖然張韋怡去年11月已發聲明，但騙徒竟然作出挑釁行為，把假貨寄給張韋怡。但當時張韋怡正在出差，貨件由倉庫同事接收，而且是用到付方法迫她簽收，最後倉庫同事付了款拆開後發現是簡體字的冒牌香水，而且一看就是知道是假貨。張韋怡表示對方用自己的照片去騙人，而且知道她是誰，還寄假貨給她看。

騙徒竟然做出挑釁行為，把假貨寄給張韋怡。(節目截圖)

張韋怡直播團隊還發現有人惡意破壞

更禍不單行是，張韋怡公司銀行戶口出現警務處通知警示，指這個戶口涉嫌詐騙，但因為警務處的阻嚇字句而令想購買她產品的客人卻步。另外，她直播團隊還發現有人惡意破壞她的直播，助理發現有天一個陌生帳號，於直播時留言指張韋怡是詐騙犯，指被她欺騙，現在要報警。

張韋怡公司銀行戶口出現警務處通知警示，指這個戶口涉嫌詐騙。(節目截圖)

陌生帳號分享了許多張韋怡的自拍

當查看對方主頁，就見到這位陌生帳號分享了許多張韋怡的自拍，她懷疑照片被人用作網絡情騙。張韋怡找他時，對方只回一句：「你是詐騙犯。」節目組想嘗試聯絡這位男士，這位男士則沒有回覆。