梅啟明與泰籍未婚妻May May現身公眾殮房　辦理認領遺體手續

已故巨星梅艷芳母親「梅媽」梅覃美金昨日（30日）離世，享年102歲，據了解是在寓所進食時突然暈倒，傭人立刻報警，惜返魂乏術。今日（31日）早上10時45分左右，梅啟明偕同其泰籍未婚妻May May，乘坐的士抵達西區域多利亞公眾殮房，辦理認領遺體手續。

梅艷芳媽媽覃美金昨日離世，享年102歲。（資料圖片）

梅啟明昨日在醫院接受訪問時，透露上次與梅媽見面已是兩年前。(鄧穎琪 攝)

梅啟明：永遠都係佢個仔

直至11時20分左右梅啟明獨自步出殮房，向傳媒述說母親後事的安排。梅啟明表示，直言不擔心殮葬權的問題，並指永遠都是梅媽的兒子，至於提到脫離關係，梅啟明指：「中國人習俗嚟講係無呢樣嘢。」他預計採用土葬儀式辦理母親的後事：「以老人家嚟講，唔應該做火葬，完完整整咁樣，土葬多...多數同阿梅一齊，等佢有伴啲。」

梅啟明與泰籍未婚妻May May今早到達西區殮房認屍。 （翁鈺輝攝）

梅啟明有信心取回殮葬權

梅啟明有信心取回殮葬權，更反問記者：「點解咁問？咩人可以？一啲都無（阻滯），中國人嚟講，你係佢個仔，永遠都係佢個仔。脫離關係？中國人習俗嚟講係無呢樣嘢， 包括法律都係。唔係你話斷絕就繼絕，而且佢（梅媽）嘅斷絕都係受人疏擺，佢蒙蒙查查。」梅啟明亦批評梅媽好朋友潘小文不應該干涉：「咩都關佢事，你點知（做遺囑）? 幾事輪到佢講？呢啲係家事，就算有咩，都係跟法律程序。」

梅啟明有信心可辦理母親的後事。（翁鈺輝攝）

另外，梅啟明亦不滿與梅媽同住的侄仔未有及時現身：「咁點解老人家咁大件事，佢都無出現？去到下晝先見。」他引述醫生稱﹐梅媽死因初步是鯁喉：「初步話鯁親，食麥皮，但係咪麥皮都未知，要深入研究，睇下情況點、下一步點行呢？」