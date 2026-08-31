東張西望｜馬鞍山街坊商場按摩店變淫窟？700元就有性服務:都ok㗎

TVB節目《東張西望》報道了馬鞍山街坊商場變淫窟的事件，兩個商場內竟然有近10間懷疑色情場所，更公然營業。馬鞍山富輝花園商場商舖五花八門，約有70個舖位，由地產到洗衣舖，生活必須都應有盡有，連很多小朋友出入的補習中心都有。

馬鞍山街坊商場變淫窟。(節目截圖)

馬鞍山商場店面是按摩店 裡面是淫窟?

報料人鍾先生指商場有標榜美容及按摩的店舖，但這些店舖竟然是「掛羊頭賣狗肉」，表面上明碼實價寫著按頭肩頸穴位推拿，收費亦算合理。但原來，這些店舖竟然有提供「額外」的服務，節目組派出女職員「放蛇」，向職員查詢時，職員說得明顯有點含糊，不斷稱師傅不在，最後無奈拋下一句：「冇啊！我哋呢度冇啊！」強調只按肩頸，連按腳也沒有。

店舖竟然有提供「額外」的服務。(節目截圖)

男職員去「放蛇」

節目組繼續在商場視察，不時有男顧客光顧，所以再派出男職員去「放蛇」，進去立即有人出來接待，更問他約了幾點鐘，男職員表示沒有預約。對方即向他表示不接待，叫他先預約再來。不時有人在門罅偷望後推門進入，約一小時後離開，離開後男職員截停問他蜴面提供什麼服務，他表示500元是普通按摩：「700咪XX囉！服務都ok㗎。」

男職員表示沒有預約，對方即向他表示不接待，叫他先預約再來。(節目截圖)

叔叔形容店內並非普通按摩

之後有步履蹣跚的叔叔進去約一小時後出來，之後又轉去另一間。節目組立即向叔叔打聽，他形容店內並非普通按摩，並提及額外收費的色情服務。