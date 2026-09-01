李晞彤睡衣包租婆Look現身電台宣傳　兩度出Solo均逢黃雨心痛歌迷

女團VIVA隊長Carina李晞彤昨日（31日）以一身「驚嚇」造型現身電台，為她第二首solo作品《半夜跳進你限動》宣傳。現場所見，Carina不但冇着靚衫靚鞋，反而以一頭髮卷、睡衣襯毛毛拖鞋的「包租婆look」到場，完全將屋企搬出街。



「包租婆look」現身電台。（公關提供）

造型靈感來自新歌MV

這個「包租婆」造型一出，立刻引來在場工作人員及fans的注目，Carina直言這個idea是她自己度出來，「今日決定用呢個look去電台，全因為要呼應番新歌MV入面嘅造型，不過我今日係『靚版』！因為我覺得MV裏面全部捲起晒個頭，真係好似包租婆，所以今日想保留一啲靚少少嘅感覺，等啲DJ同聽眾對我有個清晰嘅image。」提到着睡衣出街有冇尷尬，Carina笑着說：「我本身唔係一個好在意人哋眼光嘅人，頭先搭車過嚟都係呢身打扮，一啲都冇尷尬，仲幾舒服添，尤其對毛毛拖鞋，軟腍腍。」

引來在場工作人員及fans的注目。（公關提供）

感動Fans冒雨守候

電台訪問期間，天文台掛起「黃色暴雨警告」，但電台門外依然有數十名忠心fans冒住黃雨守候，為等偶像一面。Carina大為感動，「上次我出solo《讓路》又係黃雨，今次《半夜跳進你限動》又係黃雨，真係辛苦晒佢哋！其實我嚟嗰陣仲係晴天，點知做完訪問出番嚟就落雨，真係好希望下次天氣好啲，等佢哋唔使淋雨。」她又來不到的fans隔空派定心丸，「知道有啲fans嚟唔到好唔開心，唔使失望，將來仲有好多機會見面，大家要好好休息呀！」

感動Fans冒雨守候。（IG@carinalxt）

新歌探討IG曖昧

提到新歌主題圍繞社交媒體的曖昧遊戲，Carina自認「IG愛好者」，平時有留意朋友間的story，「我覺得用呢種方式表達心意好婉轉，但又會俾你發現到，好有情趣，係呢個年代獨有嘅浪漫。以前啲人鍾意人straight forward啲。」她又謂希望樂迷聽歌時會回憶「以前好細個鍾意一個人嗰種好清澀嘅感覺」，實行用音樂帶大家回去那種心動時刻。