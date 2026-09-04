「小劉穎鏇」李海銅街頭拍劇被認錯　撞樣韓國女團成員獲讚有前途

無綫（TVB）近年積極力捧新血，現年28歲的新晉小花李海銅早前在劇集《臥底嬌娃》中，因表現亮眼而爆紅，更憑甜美外貌與清新氣質被封新一代女神。近期，她在熱播劇《夫妻的博弈》中再接再厲，突破形象演譯「男仔頭」角色，同樣獲好評，展現極強的可塑性。

李海銅早前在劇集《臥底嬌娃》中，因表現亮眼而爆紅，更憑甜美外貌與清新氣質被封新一代女神。（公關提供）

李海銅在熱播劇《夫妻的博弈》中突破形象演譯「男仔頭」角色一樣得！（IG@_lhtung_）

李海銅畢業於無綫第32期藝員訓練班，由於樣子甜美有氣質，故被封為「班花」；而在參加藝員訓練班前，李海彤也曾參演ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》，與時下幾位網民女神陳苡臻（Jessica）、吳嘉忻（kayan9896）及郭爾君等在劇中組成女團。（IG@_lhtung_）

街頭拍劇被捕獲

日前，有網民在銅鑼灣鬧市偶遇李海銅正在進行外景拍攝。現場雖然吸引了大批市民圍觀，但身為新人的她，表現相當專業，全程未受外界干擾，專注投於角色之中。相關影片被上載至社交平台後，隨即引發熱議。

李海銅日前街頭拍劇被捕獲。（小紅書截圖）

拍攝時被圍觀。（小紅書截圖）

撞樣韓國女團MEOVV成員

由於李海銅對部分觀眾而言仍屬新面孔，拍攝影片網民在貼文下留言詢問：「她是誰？」當中更有人將她誤認成TVB長腿女神劉穎鏇（Tiffany）。對此，有網民隨即留言更正：「這是李海銅！」兩人確實頗有淵源，除了同樣擁有高挑身材與一頭標誌性長髮外，五官輪廓亦有幾分相似，因此李海銅早已被封為「小劉穎鏇」。

李海銅有「小劉穎鏇」稱號。（小紅書截圖）

完全沒有被現場環境影響。（小紅書截圖）

除了被指撞樣劉穎鏇外，更有網民發現她與韓國新神顏女團MEOVV成員Narin高度相似，驚嘆道：「她有點像meovv裡面的Narin」、「好像啊，我看封面還以為是narin」「這樣看怎麼和Narin長得一毛一樣……」大讚她是美人胚子。不少網民看好她的星途，留言讚賞：「好有前途嘅親生代！」

劉穎鏇有樣有身材。（Instagram圖片）