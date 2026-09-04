傳何正德未與林恬兒辦理好離婚手續　便光明正大拖新歡啜爆影寫真

已故煙草商何柱國之子何正德（Kent）傳出與結婚12年的林建岳大女林恬兒發生婚變，據消息指何正德正與林恬兒辦理離婚手續。月前何正德更被網民拍到他在加拿大溫哥華很多華人的地區當街攬女，在街頭「啜爆」新歡。

何正德（Kent）傳出與結婚12年的林建岳大女林恬兒發生婚變。（IG@emilylam.ho）

何正德的新歡名叫Janelle

據知情者爆料何正德的新歡名叫Janelle，二人是去年經朋友介紹下認識一碰即合，馬上打得火熱，何正德與林恬兒至今都未有回應婚變的傳聞。而最近有一位攝影師Bonnie在社交平台分享了攝影作品，而她相中的男女主角竟然就是何正德與Janelle。

疑似何正德溫哥華攬錫黑超女。（影片截圖）

何正德與Janelle在巴黎皇家宮殿拍攝了一輯寫真照

何正德一身白衫白褲像「白馬王子」般，而Janelle則穿上粉紅色低胸長裙，二人在巴黎皇家宮殿拍攝了一輯寫真照，二人甜蜜地拖手及親吻，甜蜜非常。巴黎皇家宮殿是有名的浪漫勝地，再加上二人甜蜜感十足，加上攝影師拍攝手法是使用電影感，令人眼前一亮。攝影師分享了拍攝他們這輯照片的原因，同時亦令何正德與Janelle的關係與對話曝光：「Janelle和Kent想要一位擅長電影風格的巴黎菲林攝影師，能捕捉他們在巴黎的真實瞬間，但照片要更像電影劇照，而非僵硬的擺拍。同樣重要的是他們希望拍攝過程自然輕鬆，毫不矯揉造作——沒有刻意的強顏歡笑，沒有任何讓他們感覺像是在鏡頭前表演的東西。」

何正德與Janelle在巴黎皇家宮殿拍攝了一輯寫真照。(網上圖片)

攝影師亦透露了何正德對這輯寫真很重視及有要求，就是指定要電影風、要求自然隨性、同時亦要有動態美感、要用35mm菲林攝影及需選址在皇家宮殿。攝影師還形容Janelle與Kent一邊聊一邊走一邊笑：「捕捉情侶既有電影感，又不失自然真實感的瞬間。」

攝影師亦透露了何正德對這輯寫真很重視及有要求。(網上圖片)

何正德與Janelle。(網上圖片)