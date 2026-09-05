王喜深夜貼合照悼念同性密友明仔　曾月花6位數救患病摯愛無果

移居英國生活五年的王喜，最近返回香港清理家人舊物。今日9月5日凌晨，他在社交平台分享一張與同性密友「明仔」昔日的溫馨合照，雖然未有附上任何文字，但無聲勝有聲，深情表達對故人的無限思念。王喜早於2015年出櫃，與曾任其貼身助手兼同居多年的明仔相守十數載，二人感情極為深厚。

移居英國生活五年的王喜，最近返回香港清理家人舊物。（IG@wong_he）

王喜曬出與同性密友明仔的合照。（IG@wong_he）

悼念相守十數載同性密友

移居英國五年的王喜日前返港清理家人舊物，於今日凌晨上載與已故同性密友明仔的昔日合照，深情表達思念。王喜早於2015年出櫃，與明仔曾一起走過十多年，二人更在勝利道築愛巢同居。明仔曾做王喜貼身助手，二人如影隨形，王喜過往曾以堂弟、表弟稱呼明仔。重情重義的王喜曾於2015年上載兩人搭膊頭的合照，感性寫道：「這樣，我們就可以走到白頭。」他亦曾坦言比起名利，更看重真摯的陪伴：「兩個人一齊有愛，關係就可以持續……真正嘅愛唔係講而係行動出來。你有萬呎豪宅，都唔及一個願意喺間只有一百呎套房，都願意等你返屋企嘅人。」

王喜深夜曬合照。（IG@wong_he）

王喜曾月花6位數救病患摯愛

2016年明仔身患重病、體形暴瘦，王喜除了四出尋找名醫、一力承擔每月高達六位數的龐大醫療費外，更毅然推掉外地導演工作留在港照料。王喜曾提到因有親人患病，而拒絕到外地工作：「本來搵我做導演，但始終去得太耐，萬一中途有咩事，就算收到電話都趕唔切返港。大家有心，多謝關心。」

可惜事與願違，明仔最終離他而去。面對至愛離世，王喜近年不時於網上感嘆「#有人等我回去的地方#叫做家 #尋下一個家」，而他的左手無名指上至今仍戴著與明仔的定情戒指，以行動默默守候著這段刻骨銘心的情感。