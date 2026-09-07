《香港01》十周年｜邱晴揭緋聞護花中佬身份　呻現時無異性敢埋身

藝人邱晴日前盛裝出席《香港01》十周年慶祝活動，並送上祝賀：「01生日快樂，長做長有」。提及近況，邱晴開心宣佈其有份主持的HOY節目《運動關注組》「添食」。

邱晴日前現身《香港01》十周年慶祝活動，並祝賀：「01生日快樂，長做長有。」（資料圖片）

自爆寫真集「一次就夠」

邱晴受訪時，透露自己對運動本身有點「小聰明」，以前曾打過泰拳、做健身（Gym）及打羽毛球，基本上都是一學就曉。節目反應熱烈，被問到會否適時穿得較清涼來回饋觀眾？邱晴隨即笑言：「呢個我就要打交叉啦，我覺得都係主要睇場合，配合適當嘅場地著適當嘅衫。」

對於會否考慮再出寫真集，邱晴則坦言：「寫真嗰啲真係玩下就夠，試下就OK，我諗未必會再出。有時啲勇氣呢，有一次就夠，唔需要再咁有勇氣做第二次。」不過她笑稱偶爾朋友會突然傳她以前的寫真照片給她看，問她「靚唔靚」，讓她感到「有少少尷尬」，但因為彼此關係友好，大家只是開玩笑。

邱晴身材出眾。（公關提供）

入行快將十年變精明

提到今年適逢《香港01》十周年，參加2017年香港小姐入行的邱晴，轉眼間明年亦即將踏入入行十周年，她驚覺時間過得很快：「真係提醒咗我，估唔到自己已經入咗行快10年，呢10年都經歷咗唔少嘢。」她認為自己最大的變化是變得比以前精明：「個人係有叻咗，始終出來做咗嘢10年，點都唔會再好似以前咁小朋友。」

參加2017年香港小姐入行的邱晴，轉眼間明年亦即將踏入入行十周年，她驚覺時間過得很快。（資料圖片）

與孫慧雪同框赴韓拍節目

談到未來工作計劃，邱晴表示非常希望能夠接拍劇集，有任何機會都會好好把握，目前也有一些短劇在考慮階段。不過現時工作仍以綜藝節目為主，更透露指接下來將會出發前往韓國拍一個全新的旅遊節目，夥拍同樣身材傲人的孫慧雪（雪雪）。

笑指兩位「有料之人」同框，畫面令人期待。邱晴打趣笑言：「我又無聽過韓國有溫泉喔，但點都會操fit自己應付拍攝。（會唔會有泳裝？）我考慮緊，睇下有無適合自己嘅衫。（節目中無預先通知？）而家知道嘅係，節目組安排咗我哋去《單身即地獄》嗰個泳池打卡，嗰個泳池係俾啲單身男女喺裡面談情。我嗰時仲同幕後工作人員講：『我可唔可以同雪雪調情啊？』」記者笑指孫慧雪已經有老公，邱晴則幽默回應：「可唔可以開拓埋我呢邊嘅市場先！」

邱晴疑有新戀情。（資料圖片）

興奮自拍。（資料圖片）

闢謠新戀情 澄清「護花中佬」真實身份

講起感情狀況，早前《香港01》獨家直擊她現身啟德主場館，欣賞《2026 TIMA 國際音樂大賞》，身邊更有一位年約40多歲的成熟「中佬」護花，兩人在門外興奮自拍，疑似新戀情正式曝光！邱晴則無奈表示：「真係好無奈囉，因為對方係我哋嘅工作夥伴，呢日我哋大家都有一齊嚟出席呢個十周年活動，所以寫錯咗了，仲搞到而家啲男仔同我講『死喇，而家唔敢企喺你隔離啦，等陣又被人話係中年型男。』（識個認真嘅咪得？）呢啲睇緣分啦。」