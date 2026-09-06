林盛斌旗下藝人42歲生日開P排場勁　獲四代港姐冠軍包圍「加冕」

有「明星御用好友」之稱、人面極廣的公關女強人兼歌手劉晨芝（Adrienne），向來活躍於中外上流社會，人緣極佳。9月7日迎來42歲生日的她，日前大搞生日派對，獲多位圈中好友齊齊到賀，當中更有四位歷屆港姐冠軍為她「加冕」，盡顯其超強人脈！

劉晨芝早前加盟林盛斌旗下公司。（IG@adrienne_lau）

拍性感照。（IG@adrienne_lau）

大曬水着照！（IG@adrienne_lau）

大曬水着照！（IG@adrienne_lau）

四代港姐齊集賀壽 獲封「2027港姐冠軍」

劉晨芝今年的生日派對以「Lost In Atlantis」為主題，一眾好友悉心打扮出席。壽星女劉晨芝當晚穿上白色低胸晚裝裙，頭戴閃亮皇冠，手捧巨型花束，笑容燦爛地滿場飛。在社交平台曝光的相片中，最令人注目的莫過於她被四位歷屆港姐冠軍級人馬包圍的超強陣容！

這四位港姐冠軍分別是2009年的劉倩婷（Sandy）、2011年的朱晨麗（Rebecca）、2019年的黃嘉雯（Carmaney）以及2022年的林鈺洧（Denice）。林鈺洧更在IG Story搞笑寫道：「Happy Birthday to @adrienne_lau 我哋為 MSHK2027加冕」，預祝她成為2027年的港姐冠軍，𠱁得壽星女非常開心。此外，同場還有關嘉敏（Carman）等人一齊狂歡慶祝，足見劉晨芝的圈中好人緣。

獲四代港姐冠軍包圍「加冕」。（IG@denicelams）

關嘉敏都有到賀。（IG@adrienne_lau）

加盟林盛斌做旗下藝人

在美國長大的她是名正言順的高材生，畢業於美國著名學府UCLA傳理及社會學系雙學位。二十歲時更簽約美國MIG Records成為旗下歌手，擅長唱快歌的她，在美國樂壇擁有「亞洲版Beyonce」之美譽！她精通英語、廣東話及國語，早前宣布正式加盟由林盛斌（Bob）主理的棋人娛樂（Chessman），成為阿Bob旗下藝人。

人緣甚廣！（IG@adrienne_lau）

人緣甚廣！（IG@adrienne_lau）