《香港01》十周年丨麥詩敏自爆十年冇飲汽水　唐浩嘉激讚：超養生

HOY TV節目《健康關注組》的三位靚女主持麥詩敏、李婷婷及唐浩嘉，日前齊齊盛裝出席《香港01》十周年慶祝酒會。三女除了祝賀《香港01》業務蒸蒸日上，更在訪問中大方分享拍攝節目的趣事，以及各自對未來十年的宏大願景。其中，前新聞主播麥詩敏更自爆驚人的「養生秘技」，令人佩服！

為HOY拍節目的一班藝人齊賀《香港01》十周年。

麥詩敏修畢營養碩士 自爆十年滴汽水不沾

轉型後擁有多重身分的麥詩敏，直言做健康節目令自己獲益良多，剛完成營養相關碩士課程的她，更自爆極度自律的飲食習慣：「我自己因為本身好鍾意健康相關嘅嘢，我係食得好健康嘅人，可以夠膽講十年冇飲過汽水！」身旁的唐浩嘉聽罷亦忍不住認證：「佢超養生！」麥詩敏表示，希望能將自己的知識結合專業人士意見，帶給觀眾最準確的更新資訊。

談及未來十年大計，麥詩敏坦言人生變幻莫測：「太長嘅事，因十分鐘都唔知發生咩事！但十年前我係新聞主播，十年後已多咗不同身份，可能係主持、藝人、Slasher（斜槓族）。希望未來更精彩，可能家庭、事業，一定最緊要保持健康。」

（左起）唐浩嘉、麥詩敏及《健康關注組》監製陳家紹合照。

麥詩敏超養生，自爆十年冇飲汽水。

李婷婷跟中醫學面相防小人 殺入馬圈望進修「馬匹行為學」

李婷婷則大爆最近出外景的有趣經歷，竟然將中醫與玄學完美結合！她笑說：「發現一個新Topic幾特別，有一位中醫師係幾搞笑，佢教我點由面相學去睇嗰個係咪小人！呢啲平時係玄學，估唔到中醫師去睇都幾趣味，仲可以在職場防小人。」她透露該中醫會由面色、唇色去推斷性格，呼籲大家密切留意節目出街。

除了主持工作，李婷婷更踩入馬圈寫專欄畀貼士，未來的十年計劃亦與馬匹息息相關。她以直述語句分享雄心壯志：「十年好漫長，除咗健康節目之外，我有寫馬報。但我狀態係睇馬仔點行圈、代表乜嘢，我純粹係碌語錄咁睇，發現最近想做類似『馬匹行為學』，想讀一個咁嘅課程！香港少有啲，讀呢啲Course了解馬資訊，狀態可以專業啲去分析，在馬圈有多啲得着。」

李婷婷（中）則大爆最近出外景的有趣經歷，竟然將中醫與玄學完美結合！

「唐姑娘」變免費健康顧問 盼靠音樂宣揚世界和平

本身是註冊護士的唐浩嘉（Kiko），笑言自從主持節目後，頓時成為了身邊朋友的免費醫療顧問：「大家都不嬲叫我唐姑娘，佢哋有時喺不同地方見我哋節目，就當咗我係顧問！我WhatsApp一打開唔係約我去邊飲咖啡，而係問我一啲健康嘅嘢，所以演變成一個諮詢顧問。」

在護理與主持工作之外，熱愛音樂的Kiko對未來十年亦抱有充滿正能量的使命感。她坦言：「十年雖然幾長時間，但我相信我應該都係會唱歌同寫歌。自己心態雖然係小人物，默默耕耘寫歌，但應該繼續努力。望好似米高積遜咁講世界和平，自己近排睇完新聞都有呢個諗法，想將自己歌除咗分享經歷，如果可以令世界再好多少少、正能量好多少少，呢個係我嘅使命。」

唐浩嘉本身係護士。