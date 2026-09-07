玄戰｜June打定輸數　阿嵐回應被指神棍兼四處挑釁同行：我唔在乎

13位「黑白先知」昨日（9月7日）齊齊現身電視城，宣傳節目《玄戰》，當中已有4位「黑先知」婆婆、阿嵐、Baebae及John率先順利晉級，June、BlackCat、Hannah、天晉則暫時跌入結界區，力爭僅餘的一個晉級名額，結果將於今（7日）晚節目中公布。而5位晉級的「黑先知」，會與5位「白先知」展開對決，角逐「一代先知」名銜。不過開賽之前，阿嵐（呂尚聰）近日在網上被人指是神棍爆黑材料，他接受《香港01》訪問時，親自回應事件。

13位「黑白先知」齊齊現身電視城，宣傳節目《玄戰》。（陳釗 攝）

15、16歲開始有高感

阿嵐受訪時透露，在他15、16歲時開始感知到異樣能量：「當時身邊有個高感嘅朋友，後來發現自己會見到殘影、靈體、能量同顏色，好似第三眼無端端開啟咗咁。」他補充，以往專注學業，只當這是「Side Quest」，直到17歲經歷人生低谷、陷入嚴重情緒問題，差點不能自理的時候，才靠身心靈領域自救。

阿嵐受訪時透露，在他15、16歲時開始感知到異樣能量。（陳釗 攝）

回應被指神棍兼四處挑釁同行

面對節目播出後有網民爆料指他是「神棍」等多宗罪，阿嵐大方回應：「咁我唔在乎嘅，喺我個角度就係清者自清。」為什麼又被說是「行業害群之馬」和「四處挑釁同行」？阿嵐稱對方沒有任何證據支持這個說話，他反而覺得「我所做嘅嘢喺人眼中可能就係挑釁」。他解釋當時只是出於禮貌去詢問其他占卜師：「因為有啲占卜師唔幫其他占卜師去做占卜嘅，我就問佢『我自己都係占卜師，你肯唔肯幫我做？』佢點頭我先坐低，問自己想問嘅問題。當時我心態係自己有嘢想問啦，第二就係當時疫情，我見到香港身心靈行業裡面，大家都做得好辛苦，我只係想支持下，可能喺佢哋眼中就覺得我去詢問呢樣嘢嘅時候就係挑釁。咁我覺得佢哋係有少少敏感嘅，但我都會重新去思量一下，到底係咪自己嘅表達方式有問題。」

阿嵐率先進入「黑先知」五強。（陳釗 攝）

對於被指占卜不準會否不開心？阿嵐澄清占卜準確度取決於當下的能量狀況：「無論係我又好，或者其他人又好，只要占卜嗰刻諗其他嘢，或者佢當下根本都唔係想要問嗰個問題，結果都會唔準。後來我知道咗，如果對方唔係真心想問呢樣嘢，我寧願唔接呢張單。」

June放平面對淘汰：留返畀真正有實力嘅人

而June雖然在日前推測六合彩號碼時，一個都沒有中，但她表示沒有失望，認為這件事非常正常，「我自己都係當遊戲咁玩。」不過她坦言第一次曾買六合彩時，中過4個號碼，那次是用高感揀號碼，「但之後再買就唔得了。」問到是否現場有其他氣場或能量，都會影響預測，她直言：「就算唔係同行，好多人一齊湧入去買，其實都會影響個人能量，所以當時抽牌的答案都有好多變動。」

June雖然在日前推測六合彩號碼時，一個都沒有中，但她沒有因此不開心。（陳釗 攝）

提到要爭奪最後一個入5強的名額，阿June態度相當灑脫，笑言自己早已放平心態：「我冇覺得自己會入到，機率唔大！因為我強項唔係呢樣嘢，所以本身expect呢件事唔會發生。」她表示能走到8強、12強已經非常滿足：「打開咗好大眼界，學到好多嘢，留返畀真正有實力嘅人啦！」