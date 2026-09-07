梅啟明記者會｜認屍見梅媽口郁郁似嗌「好凍」　爆頭七：佢返咗嚟

已故巨星梅艷芳母親「梅媽」梅覃美金上月30日離世，喪禮安排驚現兩個版本，孫兒梅柏麟及長子梅啟明各執一詞，而梅啟明今日（7日）開記招，指將交代梅媽土葬及設靈日子等安排，期間他竟表示認屍時見到梅媽「口郁郁」，並認為：「佢係話好凍嘅意思，『呀呀呀』咁樣郁，唔係講笑，真係㗎！」

梅啟明開記者會。（盧振輝 攝）

梅啟明稱認屍期間見到梅媽口郁郁

記者問，梅媽頭七剛過，他可有為母親做了什麼：「咪做佢頭七嘅嘢囉，燒元寶蠟燭咁嘅嘢囉，佢鍾意食嘅嘢囉，呢個基本嘢嚟㗎啦。」至於可感到異樣或梅媽「返嚟」，梅啟明說：「有啲feel！我可以話俾你聽，呢樣嘢係奇嘢，我嗰日喺殯儀館嗰度，擺嗰個咩嗰度⋯⋯殮房嗰度，我咪去睇佢，我講出嚟你哋或者唔會相信，但係我可以話俾你聽，佢郁。佢呢個位（嘴及下巴）郁，冇合埋嘅。」

梅啟明指事情於梅媽過世後，翌日認屍期間發生，當問到他有權領屍？他說確實有見到梅媽遺體，反問記者：「咁唔通我嗰個係翻版？AI呀？」他認為梅媽是想表達殮房很冷：「係啦，佢係話好凍嘅意思，『呀呀呀』咁樣郁，唔係講笑，真係㗎，我都話我講你未必信。你唔信冇緊要，我亦都唔係要你信，我只不過話嗰陣時我去搵佢就係咁。」

梅啟明指感受到梅媽回來了。（盧振輝 攝）

梅啟明：感覺就係佢返咗嚟

至於頭七當晚，梅啟明表示在家為梅媽燒元寶蠟燭：「我有感覺，感覺就係佢返咗嚟。（記者：有冇同你講吓嘢？）咁開心呀？你真係講到咁開心？如果要講，都講啲咩啦，點樣樣死，乜嘢，點樣斷氣，係咪咁講？」