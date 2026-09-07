陳曉華出席活動遇不理智粉絲激戰推搡險出意外　女神驚呆無奈苦笑

2018香港小姐冠軍陳曉華近日現身荃灣荃新天地，出席宣傳活動，活動吸引了大批市民及粉絲圍觀，場面相當熱鬧。然而在活動進行後，現場卻突發意外，陳曉華更險些被波及。



陳曉華日前出席宣傳活動。（IG@herachann）

陳曉華出席活動遇不理智粉絲險釀意外

據現場曝光的影片顯示，在陳曉華進行活動後準備離開，有一名戴眼鏡的魁梧大叔粉絲因情緒過於激動，一邊向前硬擠，甚至一邊大聲喊叫「唔好擋住我，畀我拍先！」過程中，他與一名身穿粉紅色上衣、背著黑色背包的男粉絲爆發激烈推搡拉扯。兩人在影片中互相拉扯、推擠，甚至一度扭打在一起，表情相當猙獰。粉衣粉絲更在混亂中被推倒在地板上，十分驚險。

陳曉華活動現場遇不理智粉絲險出意外。（IG@hkgouzai）

陳曉華活動現場遇不理智粉絲險出意外。（IG@hkgouzai）

陳曉華親自出面安撫再起騷動

現場工作人員見狀即時上前勸阻，但大叔情緒失控、完全勸阻無果。站在僅數步之遙的陳曉華見狀，不顧危險親自走出來勸阻，希望粉絲能夠冷靜下來。然而，粉絲一見陳曉華靠近，隨即往陳曉華面前遞送物品，再度引發現場第二波騷動。

陳曉華親自出面安撫粉絲再起騷動。（IG@hkgouzai）

網民痛批不理智追星行為

眼見場面持續失控，工作人員為保障陳曉華安全及平息紛爭，最終只能親自上前接過大叔手中的物品，並不斷安撫其情緒，才漸漸令現場秩序恢復正常。事件曝光後，不少網民及粉絲紛紛留言痛批不理智追星行為，並呼籲大家在公開場合應遵守公共秩序，切勿因一時衝動而危及藝人及其他市民的人身安全。