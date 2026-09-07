TVB收視｜《女神配對計劃2》開個靚頭　比上一輯高出1.3點

無綫公布上周（8 月 31 日至 9 月 6 日）翡翠台收視，根據 CSM媒介研究及 YOUBORA 收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》最高收視 22.8 點（147 萬觀眾），續踞收視榜首位；車婉婉、吳若希及李茵彤主演處境劇《愛．回家之三代同糖》最高收視 17.4 點（112 萬觀眾）；由高海寧、馬國明、何廣沛、郭柏妍主演輕鬆愛情小品劇《夫妻的博弈》上周大結局，最高收視 21.2 點（137 萬觀眾）；外購劇《翻身蜜語》周三大結局最高收視 18.1點（116 萬觀眾）；外購劇《百花殺》周四接力播映，最高收視 15.3 點（98 萬觀眾）；洪永城、陳懿德、甄敏芳主持玄學競賽節目《玄戰》首播，最高收視 13.6 點（87 萬觀眾）。

《夫妻的博弈》上周大結局，最高收視 21.2 點。

《女神配對計劃2》開個靚頭

周六由賴慰玲主持全新健康節目《健康誠諾書》，請來陳展鵬、袁偉豪分享照顧患病父母的經歷及無聲承諾，最高收視 14.9 點（96 萬觀眾）；《唱錢》最後一集復仇之夜，主持森美、李茵彤上場挑戰「音準系統」，最高收視 12.1（78 萬觀眾）。周日晚江美儀、朱敏瀚、吳業坤、曾展望及張振朗主持，全新一季《試真 D 唷》載譽歸來，最高收視 19.3 點（124萬觀眾）；全新一輯《女神配對計劃 2》首播，最高收視 18.5 點（119 萬觀眾），比上年第一輯首集 17.2 點高出 1.3 點；《一周星星》受訪嘉賓錢嘉樂、湯盈盈夫婦，最高收視 16.3 點（105萬觀眾）。

《女神配對計劃2》何沛珈 Roxanne（公關提供）

《女神配對計劃2》陳若思Amber（公關提供）

《女神配對計劃2》阮嘉敏Mandy（公關提供）

《女神配對計劃2》郭珮文Juliana（公關提供）