女神配對計劃2｜混血Oscar IG私訊爆滿　日收800封洗冷氣預約

男團OneUp成員Oscar（方智弘）近期亮相戀愛真人騷《女神配對計劃2》，憑藉混血外貌、結實肌肉及「冷氣師傅」的反差身份迅速引起關注。近日他接受商業電台節目《1圈圈》訪問，大方交代參賽原因，更大爆節目播出後的連串爆笑趣事。



Oscar（方智弘）亮相戀愛真人騷《女神配對計劃2》。（《女神配對計劃2》圖片）

Oscar大曬腹肌！（IG@chiwangfon）

私訊被約洗冷氣淹沒

Oscar表示作為演藝新人，幕前收入尚不穩定，因此主要依靠清洗與安裝冷氣來維持生活支出與追夢成本。節目播出後他人氣急升，笑言隔天外出搭Lift時已被街坊認出加油打氣，社交平台的私訊箱更瞬間被大量訊息塞爆，狂收7、800封洗冷氣預約。

方智弘表示私訊被約洗冷氣淹沒。（IG@chiwangfon）

方智弘上門清洗冷氣日常。（網上圖片）

自認「偏I」未追過女仔

談及感情觀，外表陽光的Oscar自爆性格「偏I」非常被動，以往拍拖均由女方主動，自己從未試過出擊追求異性。他更透漏為今次參賽曾向AI求救：「我真係有問過AI點追女仔！但佢答埋啲『細心觀察對方一舉一動、作出貼心行為』，我覺得都冇乜用！」他亦透露今次勇於參賽，全靠OneUp好兄弟賀邦（Bronny）鼓勵促成。

外表陽光的Oscar自爆性格「偏I」非常被動。（IG@chiwangfong）

偏好成熟姐姐看重人生歷練與內涵

談及感情觀，Oscar直言對成熟女性情有獨鍾，面試時已向節目組表明：「佢問我鍾意咩類型嘅女仔，我就話姐姐，一定係姐姐！」他笑言若對方性格太過幼稚會大扣分：「如果對方性格太妹仔，我嘅興趣會直接降到零！」外貌方面他偏好大眼睛與雙眼皮，但最著重的仍是內涵，直言鍾情有故事的女性：「好似行咗一段漫漫長路，有啲風霜咁樣。」