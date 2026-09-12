80歲沈芝華爆腰椎重傷軟骨脫開　70年代息影遠赴歐美買片發行致富

「七公主」中的二公主沈芝華雖然已年屆80，但依然精神爽利。日前她接受資深傳媒人汪曼玲節目《快拍．慢鏡頭》訪問，談及早前腰椎受傷的經過、昔日與陳寶珠組合拍檔的武藝歲月，以及轉行做電影買手賺取第一桶金的威水史。



沈芝華接受汪曼玲《快拍．慢鏡頭》專訪。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

換床單出意外腰椎重傷

沈芝華透露早前在家中換床單及搬動重枕頭時發生意外，導致腰部第三、四節椎間盤脫位（軟骨脫開）。受傷初期她一度動彈不得，臥床數小時無法出門，日常起居如穿衣著鞋、坐立或平躺均極為艱難，睡眠時更只能保持趴姿，起身亦十分費力。所幸經過數月休養後傷勢已大為好轉，汪曼玲亦笑指這全賴她自幼練功打下的紮實底子，才有如此驚人的自癒能力。

換床單出意外腰椎重傷。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

童年練舞骨軟，成陳寶珠最佳拍檔

沈芝華自小性格乖巧聽話，極具長輩緣，深得前輩們疼愛，當年更獲影壇巨星李麗華看重收為契女。在她整段從影生涯中，曾參演超過40套電影。談及學藝經過，沈芝華幼年在上海生活，5歲起已接觸芭蕾舞。1950年隨家人移居香港後，起初對讀書不感興趣的她看了一場陳寶珠主演的京劇《水簾洞》，被武打場面吸引，遂於12歲那年正式投師京劇名宿粉菊花。由於她身手敏捷兼筋骨極軟，師傅更直接安排她以男角身份登場，沈芝華笑言：「師傅一見我腰啊、腿全部都好，咁所以畀我做男仔嘅，所以一路都係同寶珠配嘅。」兩人隨後在《三岔口》、《殺四門》、《白水灘》等多部高難度劇目中默契合作，奠定其武打女星地位。

沈芝華極具長輩緣。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

在片場向李麗華叩頭上契。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

12歲正式投師京劇名宿粉菊花。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

沈芝華因身手敏捷兼筋骨極軟，獲安排演男角與陳寶珠合作。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

沈芝華與陳寶珠搭檔合演《三岔口》、《殺四門》、《白水灘》等高難度武打戲。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

沈芝華惋惜功夫失傳

昔日拜師要簽8年合約，收入全歸師傅。當時門規嚴厲，每日凌晨四點多起床，在天台踩高靴練圓場功，練完還要掌廚煮大鑊飯，而且嚴禁私自兼職。沈芝華與同門師兄妹皆十分尊師重道，師父晚年時，一班徒弟每個月都會自發湊錢負擔師父的生活費與身後事，盡顯孝心。回憶恩師粉菊花在台上挑滿水桶跑圓場滴水不漏，沈芝華極為佩服。談及為何不開班授徒，她無奈指現今學習者難以每日苦練，十分惋惜功夫失傳。

沈芝華與同門師兄妹皆十分尊師重道。（YouTube@汪曼玲《快拍．慢鏡頭》截圖）

遠赴歐美買片發行賺第一桶金

70年代息影後，沈芝華並未遠離電影業，反而憑藉敏銳商業頭腦成功轉戰幕後。她遠赴英國及荷蘭開拓海外市場，擔任「電影買手」將香港熱門功夫片發行至歐美地區，同時亦引入外國片源，靠著獨到眼光順利賺得人生第一桶金。