一線搜查丨紅磡蝸居硬食十萬元換冷氣？　業主崩潰：同打劫冇分別

換兩部冷氣竟然索價十幾萬？近日紅磡有200呎單位的業主因冷氣散熱機故障，卻被大廈管理處以「玻璃幕牆設計」為由禁止搭棚，維修只能依賴租用吊船。承辦商開出每次三萬元的吊船租金，連同每部約六萬元的分體式冷氣機，工程費隨時突破十萬元大關。面對這筆天價維修費，業主崩潰怒轟「同打劫冇分別」、「宜家整殮房呀」！該業主曾向坊間冷氣師傅求助，惟大部分人得知要落吊船後均表明拒絕接單，令他陷入求助無門的困境。

紅磡有200呎單位的業主發文指換兩部分體冷氣要逾十萬元。（HOY電視截圖）

索天價令業主叫苦連天。（HOY電視截圖）

網民熱議。（HOY電視截圖）

網民熱議。（HOY電視截圖）

《一線搜查》跟進：絕非單純劏客

帖文隨即引起網民熱議，維修費究竟是否承辦商刻意「劏客」？HOY TV節目《一線搜查》日前特意就事件進行跟進。香港空調製冷業職工總會幹事廖秀英在節目中拆解，這類單位的室內機與室外機距離極遠，必須採用效能較高的特定型號（行內稱VRF或VRV變頻多聯冷氣系統），單是機價已可能高達三至四萬元。

更致命的是，動用吊船涉及龐大的額外開支，當中包括昂貴租金、保險費以及註冊工程師的安全檢查費等。加上操作吊船的師傅日薪高達二千至三千元，每次施工最少需要兩至三人。種種成本疊加，瞬間形成「妹仔大過主人婆」的局面。由於申請手續極度繁瑣，且扣除成本後實際利潤不高，坊間一般冷氣師傅自然寧願拒接這類燙手山芋。

一般搭棚價錢較合理。（HOY電視截圖）

有屋苑一定要用吊船，變相換冷氣價錢昂貴。（HOY電視截圖）

有屋苑一定要用吊船，變相換冷氣價錢昂貴。（HOY電視截圖）

香港空調製冷業職工總會幹事廖秀英在節目中拆解，這類單位的室內機與室外機距離極遠，必須採用效能較高的特定型號（行內稱VRF或VRV變頻多聯冷氣系統），單是機價已可能高達三至四萬元。（HOY電視截圖）

環保政策遺禍 買樓前務必查清

這場「玻璃幕牆維修噩夢」的根源，原來始於20多年前的建築政策。香港測量師學會建築政策小組主席謝志堅解釋，政府在2001年為推動環保建築，容許玻璃幕牆豁免計算在建築面積內。此舉令發展商瘋狂採用這種美觀設計，卻徹底忽略了外牆無法鑽孔搭棚的致命維修死結。

雖然當局已於2021年修訂規例，強制新建樓宇必須提供足夠的維修進出通道，但對於過去20年間落成的樓宇，小業主們只能無奈承受這個歷史遺留的缺陷。專家強烈建議市民置業前，務必先向物管或專業人士查清大廈的冷氣設計、雪種喉走線及維修程序，衡量過未來的養樓負擔後才決定是否入市。

專業人士受訪。（HOY電視截圖）