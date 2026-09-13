前TVB主播袁沅玉嫁圈外富貴男友　五星級酒店出嫁連環親吻極甜蜜

恭喜！前TVB新聞主播、現年31歲的袁沅玉正式披上嫁衣，昨日（12日）與圈外男友Hong拉埋天窗。前香港天文台助理台長、氣象學家梁榮武率先在社交網分享這場五星級臨海婚宴的浪漫盛況，為新娘子送上滿滿祝福！

袁沅玉在無綫新聞部工作5年，昨日與圈外男友結婚。（電視截圖）

恭喜！袁沅玉出嫁！（ig@leungwingmo）

一對新人應要求連環親吻。（ig@leungwingmo）

露肩婚紗盡顯優雅 浪漫擁吻場面感人

去年在意大利米蘭獲求婚的袁沅玉，終迎來人生大日子。從曝光的照片可見，新娘子穿上一襲簡約的露肩婚紗並手持白色花球，由相信是袁父的長輩牽帶步入會場，氣質典雅。新郎Hong則以白禮服配黑西褲的型格打扮現身，相當醒神。

據悉，婚禮選址鄰近灣仔會展、能飽覽維港景致的五星級酒店舉行，現場招待了約200名親友。場地佈置充滿心思，以大量白色鮮花與綠葉點綴出半圓形拱門。兩人在眾親友見證要連環不停「錫錫」，甜蜜滿瀉。到賀嘉賓陣容亦相當鼎盛，除了多位新聞界人士，資深演員陳榮峻與吳香倫亦有親臨見證。梁榮武在IG寫道：「袁沅玉喜結良緣、正式「封盤」了！謹祝一對新人百年好合，永結同心，幸福美滿，恩愛綿長！」

前香港天文台助理台長梁榮武，仲有陳榮峻與吳香倫亦有親臨見證。（ig@leungwingmo）

前香港天文台助理台長梁榮武祝福一對新人。（ig@leungwingmo）

「15秒菜」主持做司儀 勾起網民爆笑回憶

隨後袁沅玉亦在IG Story轉發友人分享的婚禮盛況，當中還有一個爆笑小插曲！一對新人特別邀請了港台節目《香江暖流》中，憑著「極速15秒」遊戲爆紅的主持鄧添樂擔任大會司儀。婚禮攝影師更搞笑地在社交動態中標註他「請講出最多蔬菜組合名稱」，瞬間勾起大眾對當年「唔係菜呀」的經典回憶，為這場唯美婚禮加添不少歡樂笑聲。

一對新人特別邀請了港台節目《香江暖流》中，憑著「極速15秒」遊戲爆紅的主持鄧添樂擔任大會司儀。（ig@yuenyuenyukyuki）

恭喜！（ig@yuenyuenyukyuki）

接受親友祝福。（ig@yuenyuenyukyuki）

由相是袁父的長輩引領進場。（ig@yuenyuenyukyuki）

連環親吻。（ig@yuenyuenyukyuki）

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過大禮陣仗誇張 金器鋪滿半張枱

其實新郎Hong對這位嬌妻絕對是寵愛有加。袁沅玉上月曾公開「過大禮」的震撼畫面，男家送上的奢華聘禮幾乎塞滿整個客廳。當中除了巨型水果籃、海味珍饈及嫁女餅外，最吸睛的莫過於份量十足的龍鳳鈪、金豬牌與金頸鏈，金器多到佔去近半張枱，足見男家財力雄厚兼對準新抱極度器重！

袁沅玉晒豪華過大禮，奢華金器堆滿客廳。（IG@yuenyuenyukyuki）

袁沅玉晒豪華過大禮，奢華金器堆滿客廳。（IG@yuenyuenyukyuki）