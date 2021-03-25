入U靠父幹｜有錢就讀到名牌大學　揭招生賄賂醜聞主腦犯罪全過程

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-03-25 20:00

考到好成績入讀名牌大學，畢業後成為專業人士，是大部份家長對子女的理想人生規劃。如果捐錢就讀到名牌大學，而學校聲望其實跟學術質素毫無關係，在所謂精英學府變成商品的環境下，讓子女入讀又是否真的會得到最好的教育？日前在Netflix上架的紀錄片《入U靠父幹：大學收生醜聞》（Operation Varsity Blues: The College Admissions），就詳細揭開史上最大規模的學校招生賄賂醜聞。

紀錄片由《養虎為患》（Tiger King: Murder, Mayhem and Madness）的監製Chris Smith製作。（Netflix）

2019年，美國大學爆出舞弊風波，由於事件牽涉常春藤聯盟（Ivy League）的多間世界頂尖學府，包括耶魯大學、南加州大學、史丹福大學等，亦有著名演員、律師、富豪、商人等涉案，消息震驚全球。紀錄片揭露幕後主腦Rick Singer如何說服多位富豪客戶，在有利於權貴階級的教育制度中徇私舞弊，並加入聯邦調查局竊聽通話及記者、學者及前客戶的訪問，讓觀眾以前所未見的角度來還原案件的真實性。同時爆出富家子弟為了入讀名牌大學無所不用其極，還有美國名牌大學排名其實可能只是一場詐騙。

自稱「人生教練」和升學顧問公司創辦人的Rick Singer自2011年起精心策畫大學收生詐騙計劃，透過教導客戶家長作弊和收買考官等方式，讓客戶子女能獲得知名學院取錄，收受款項超過2500萬美元（約1.95億港元）。Singer每次收費1.5萬至7.5萬美元（約11.7萬至58.9萬港元）不等，為客戶安排子女在美國大學入學考試SAT和ACT作弊。他同時收買考官，更跟「代考專家」合作修改答案提高考生的分數。

根據紀錄片，很難考入名牌大學的原因很多時候都是大學本身造成，因為論文評選的標準愈嚴格，大學的排名就愈高，故這些大學都會想盡辦法提高排名。大多數人對大學招生的概念是以學術成績為標準，除了弱勢社群的資助，招生流程是個有偏好。雖然有部份學生確實是靠學術成績錄取，但有很多學生錄取是因為學校偏好富有的白人，而春藤聯盟的大學都會對出色的運動員學生加分，如帆船、劍擊、馬術、划艇等貴族運動。Singer就看準機會，為學生製造假的「運動履歷」，利用P圖將客戶的子女P成足球員、水球手等運動好手來協助他們順利入讀名牌大學。

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另外有學者、前史丹福大學招生職員、備考專家在紀錄片指出，高等教育在過去3、40年開始商業化，名牌大學目標只放在招生，而不是着重教育。一般人認為常春藤盟校是美國內最優秀的大學，其實是《美國新聞》（US News）於1980年代開始製作大學排名，而排名標準是按照所謂的「聲望」，跟學術質素毫無關係。而入讀名牌大學就代表了身份的象徵，家長會因子女就讀精英學府而得到地位提升，最重要的就是能夠在上流社會中炫耀。