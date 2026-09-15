我要做主播丨游莨維入12強突退選　方健儀讚學員換件衫即可報新聞

HOY全新實況選秀節目《我要做主播》由八月至今，參賽者由初賽到十六強，再到十二強，賽事逐漸白熱化。兩位主持方健儀與陳啟泰一直引領參賽者發揮最佳水準，而曾任新聞主播嘅Akina方健儀多次親身示範，亦令網民大讚專業，而參賽者之一嘅一蚊Joe游莨維步入12強後突然宣布退選，就知道新聞主播實在不簡單，留下來必定係精英中嘅精英。

《我要做主播》眾參賽者。（公關提供）

「一蚊Joe」游莨維入12強突退選

一直視坐上主播檯為目標的Joe突然退選，他說：「今次最大得着就係抱住學習嘅心態，成日覺得自己好似好有經驗，今次引證咗我過往嘅經驗，唔係話冇用，但要再努力啲。主播檯係我嘅夢想，始終做咗20年嗰個節目，都未試過坐主播檯，奈何呢個係一個比賽，最後嘅冠軍坐得上主播檯，我希望各位觀眾都覺得佢係實至名歸。」其他參賽者就表示驚訝，十二強之一的陳欣茵說：「因為我哋之前都係同一隊，加上今年好多節目一齊拍，所以我覺得佢要走，好似痛失咗嗰隊友。」陳可期就反而說開心：「本來我哋喺淘汰4個，而家確定咗有一個係『偽被淘汰』，所以得返三個名額，感覺上驚慌程度縮細咗，拜拜Joe！」彭綽熙就對Joe說戰場上再見：「今次我代你參戰，我會攞埋你個名額晉級。」

（左起）彭綽熙、陳欣茵、陳可期大談一蚊Joe退賽。（公關提供）

游莨維晉級《我要做主播》十二強突然退選。（公關提供）

方健儀讚學員換件衫即可報新聞

《我要做主播》首播時，Akina示範讀一篇難度極高嘅模擬新聞稿，結果吸引大批網民參與「讀稿挑戰」，連外籍人士都以廣東話讀稿，成功掀起熱話。及後她在節目中示範突發新聞報道，被讚是完美示範。兩位主持又帶參賽者參觀新聞部，大家都表現得興奮又期待，既想觀光獵奇，又想乘機向前輩偷師。Akina說感覺懷念：「我覺得好似以前帶一班實習同學，認識錄影廠究竟點運作，因為我都一把年紀，見到佢哋咁青澀同雀躍，覺得有啲時光倒流，睇返我啱啱加入新聞部嘅日子，所以係一個幾好嘅回憶。」Akina又讚參賽者表現：「有一啲真係可以去返工㗎喇！海選期間我已經話，呢個直頭可以換件衫就去報新聞。可能係因為佢哋本身嘅職業，有啲係做主持，有啲有新聞底，所以已經有概念同觸覺，加埋我哋經過咁多輪比賽，由海選，30強，到晉級12強，經過咁多重磨練之後，佢哋而家係專業中嘅專業，返工都大把人請。」陳啟泰也說：「睇佢哋咁多個禮拜嘅蛻變，一路脫殼，真係有進步。我覺得一定要態度好，因為做主播唔簡單，同做藝人範疇唔同，主播嘅知識層面要廣闊啲。（嚟緊有咩訓練同挑戰？）完全唔知，要開工前一日先知考試內容，連我都唔講。」

方健儀與陳啟泰全程陪伴參賽者晉級。（公關提供）

節目又邀來導師余琦琪、麥詩敏、丘靜雯、伍家謙，在各個範疇都分享很多自己心得給予一班參賽者，余琦琪說：「我準備咗以前成日會遇到嘅蝦碌嘢，提點佢哋唔好犯錯，因為上到主播檯，咩都有可能發生。」麥詩敏說：「我教佢哋主播檯上嘅技巧，同對鏡頭貼士，另外提佢哋唔好『食螺絲』，因為費事重蹈我之前嘅覆轍。」丘靜雯就說：「我教咬字，發音要清晰準確，嗰日大部份學員表現都唔錯。」伍家謙也說：「我知道佢哋將來可能有機會要自己做故仔，可能有機會出去採訪，就攞返少少之前自己採訪嘅經驗，點樣問問題，點樣好好展現一個意念或者做一個故仔。」