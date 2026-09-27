專訪｜趙璧渝爆目擊一線女演員斥黑名單男星借演戲搏懵：全場靜晒

無綫藝人趙璧渝（Osanna）入行13年走過高低起伏，近年除了演員身分外，還解鎖了新技能，成為一名專業的頌缽療癒師與瑜伽導師。從當初對未來的迷惘，到如今懂得透過聲音與呼吸尋回內心的平靜，Osanna用自己的經歷證明：只要不放棄自我增值，人生隨時能敲響優美的新樂章。

趙璧渝近年除了演員身分外，還解鎖了新技能，成為一名專業的頌缽療癒師與瑜伽導師。（盧振輝攝）

趙璧渝近年除了演員身分外，還解鎖了新技能，成為一名專業的頌缽療癒師與瑜伽導師。（盧振輝攝）

在等待中學會增值 從瑜伽到頌缽療癒

談及考取頌缽療癒師的契機，Osanna接受《香港01》專訪坦言自己一直熱愛養生與天然療法：「我本身真係好鍾意養生同天然自然嘅嘢，之前考咗瑜伽，對中醫亦有研究。近年流行頌缽，了解咗背後嘅理論，覺得聽聲好療癒，又可以幫身體療癒痛症，同瑜伽嘅理念好相近。既然有時間，不如學多樣嘢，將兩者融會貫通，既可以幫到自己，又可以幫到有需要嘅人。」

回顧趙璧渝的星途，她自2013年畢業於第26期無綫電視藝員訓練班入行，曾在《逆天奇案》及《法言人》中憑幹練角色「Coco」展現出眾演技。在長達十三年的演藝長跑中，她深刻體會到演員等待通告時的被動與心酸。面對「等拍戲」的常態與演藝事業的低潮期，Osanna曾感到迷惘，但她選擇以積極態度面對：「以前會覺得好擔心、好迷惘，坐喺度望天打卦。但後來一轉念，既然有時間，不如增值吓自己，學啲演藝以外嘅嘢。呢個過程除咗係生活體驗，仲可以認識唔同嘅人，當係為做戲累積素材。」

趙璧渝從瑜伽到科學療癒頌缽之路。（盧振輝攝）

主動爭取機會 坦承「面皮薄」仍勇敢敲門

沒有經理人合約的她，如今以自由身姿態發展，除了接拍劇集、短劇及綜藝節目外，更積極試鏡及嘗試做主持與KOL。她更透露過去曾主動到監製房敲門爭取機會：「其實我面皮好薄！但冇辦法，唔可以咁被動，要努力爭取。雖然會驚阻到人或者怕被拒絕，但都要勇敢話畀人聽『我想做、我想要』！」

談到娛圈流傳「鹹豬手黑名單」，Osanna坦言曾聽聞過所謂的「黑名單」，亦曾見證有一線女演員在演戲過程，遭到「黑名單」男演員多次以肢體接觸為由借機抽水惹起不滿，當眾怒斥對方惡行：「當時係拍Office戲，同場係有其他演員喺度，當時嗰名女演員同嗰名男演員有身體碰撞，個女演員當時即刻出聲話對方『你撞到我敏感部位，你可唔可以小心啲』，當時場面好尷尬全場靜晒，同埋嗰陣時我哋係好新係訓練班出出嚟，大家你眼望我眼唔敢出聲。但呢件事令我警惕，女孩子一定要學會保護自己，當感覺有唔妥就要保持安全距離。」Osanna又指當遇到「鹹豬手黑名單」男藝人時，都會打醒十二分精神，保持安全距離，避免對方趁打招呼時伸手觸碰自己身體。

趙璧渝入行13年目擊一線女演員斥「鹹豬手黑名單」男演員借演戲搏懵劣行。（盧振輝攝）

感恩母親無條件支持 盼具備底氣邁向下一階段

縱使娛樂圈收入不穩定，Osanna十分感謝家人，特別是母親的一直包容與支持：「真係好多謝媽咪，佢好錫我！以前可能幫補唔到家人，現在有教班、有 workshop，經濟穩定咗，間中都可以畀到少少家用，算係一份心意同進步。」

談到感情與未來，Osanna笑言母親沒有施加結婚壓力，而現階段的她更希望在事業上繼續衝刺：「女人要有返啲底氣，唔好只係睇人面色。而家知道任何嘢都需要資金支持，所以想自己有能力、有底氣，穩步建立好事業同品牌，先再去考慮下一個人生階段。」

場地提供：Relax Ma Singing Bowl Therapy

縱使娛樂圈收入不穩定，Osanna十分感謝家人支持。（盧振輝攝）