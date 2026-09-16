東張西望｜直擊黃昏三角戀　林映輝遇荒誕個案超認真冇笑場獲大讚

TVB節目《東張西望》近日播出一宗令人咋舌的「黃昏三角戀」，兩名分別70歲及60歲的昔日閨密，為爭奪80多歲的權伯反目成仇，在深水埗玉石市場大打出手。事件曝光後，網民焦點除了落在這段加起來逾200歲的孽緣，被打格仔的男主角權伯，以及負責採訪的資深主播林映輝亦惹起網民的關注。



一對年過6旬的「金蘭姊妹」相識20年，但是前幾年卻為了一位8旬的「權伯」而反目成仇。(節目截圖)

阿麗斬情絲成全阿珍與權伯。(節目截圖)

昔日閨密為愛反目成仇

70歲的玉石檔主阿麗與60歲的阿珍相識逾20年，情同姊妹。然而，阿麗指控阿珍橫刀奪愛，介入她與80多歲男友權伯的感情。阿麗痛斥阿珍主動出擊，不僅買偉哥、煲湯，更向她高調示威：「我同你男朋友拍拖喎，上埋床喇喎！」最終權伯與阿珍結婚，但兩人的恩怨並未平息，更屢次在玉石市場爆發衝突。

屢次爆發衝突。(節目截圖)

男主角權伯激似何伯？

節目中，男主角權伯雖然全程被節目組打上馬賽克（打格仔），但仍無法遮擋其標誌性的外型與神態。不少眼尖的網民指出，權伯的身型、氣場以及被打格仔後的視覺效果，均與早前紅爆全城、同樣身陷感情風暴的「何伯」高度相似。

83歲的權伯是這對姊姊花決裂的關鍵點。(節目截圖)

2024年何伯何太因TVB節目《東張西望》爆紅。（影片截圖）

主播林映輝專業表現獲讚

面對這宗荒誕的個案，《東張西望》派出擁有超過30年經驗的「四朝元老」林映輝進行採訪。即使面對兩位當事人激烈對質，甚至舉手發毒誓：「我發毒誓，我冇勾引你老公！我同你老公分咗手，冇任何關係！」林映輝依然保持專業，面不改色。網民紛紛讚賞其表現：「點解主持人仲可以咁認真？」、「佢嘅反應100分」，更有人認為節目組特意安排經驗豐富的林映輝，以免其他年輕主持忍不住笑場。

林映輝遇荒誕個案超認真。（節目截圖）

其實輝仔應付「極品」受訪者早有前科，去年66歲老婦YoYo自爆遭網戀詐騙，亦是林映輝出馬，面對受訪者連番語出驚人，林映輝依然不動如山，更冷靜地一針見血反問。當時被網民大讚：「每次嚟啲極品，都要搵輝仔去先頂得住！」

效力逾30載見證節目變遷

現年62歲的林映輝是香港演藝學院畢業的科班出身，自90年代加入主持界以來，先後經歷《城市追擊》、《全線大搜查》、《娛樂直播》至現時的《東張西望》，絕對是見證時事娛樂節目演變的「四朝元老」。入行逾三十年的她除了主持功底深厚，亦曾參演不少劇集，例如在《愛回家之開心速遞》、《老表，你好hea！》等。

林映輝入行逾三十年。（網上圖片）