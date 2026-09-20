「40億千金」水底婚紗照幕後曝光　腳被𠝹傷流血忍痛堅持2小時

「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）因在2020年參選港姐而為人熟識，家境富裕、背景顯赫的她，爺爺是「海產大王」蔡繼有，爸爸是新華集團主席及香港中華總商會永遠名譽會長蔡冠深。去年3月蔡頌思與日籍金融才俊老公Mikie在五星級酒店舉行盛大婚禮，出席的賓客相當有份量，特首李家超都有到場祝賀。身為香港水下表演藝術協會（HKUPAA）創會會長的蔡頌思，日前在社交平台分享拍攝水底婚紗照的幕後花絮，公開夢幻美照背後極不簡單的艱辛過程。

「40億千金」蔡頌思（Jocelyn）。（IG@jocelynchoizs）

家境富裕。（IG@jocelynchoizs）

美人魚造型。（IG@jocelynchoizs）

蔡頌思與日籍丈夫在越南舉行奢華婚禮。（IG@jocelynchoizs）

分享水底拍攝花絮。（IG截圖）

分享水底拍攝花絮。（影片截圖）

分享水底拍攝花絮。（影片截圖）

蔡頌思公開水底婚紗照拍攝花絮 腳被𠝹傷流血仍忍痛堅持拍攝2小時

蔡頌思寫道：「唔係AI🙏放棄很容易，但再撐一下，你就能看見屬於你的光✨」片中所見，蔡頌思身穿白色輕紗禮服，在水底宛如美人魚般姿態優雅，但她直言拍攝過程絕不容易，除了要在水底控制肢體動作、面部表情以及中性浮力外，更要面對海水沖入鼻腔及海水澀眼的劇痛。蔡頌思透露在拍攝了約30分鐘時，腳部便不幸被海底的石頭𠝹傷流血，但在海水浸泡加劇痛楚的情況下，她仍選擇咬牙堅持，最終成功完成長達兩小時的拍攝，敬業精神令人佩服。

過程不容易。（影片截圖）

過程不容易。（影片截圖）

過程不容易。（影片截圖）

受傷。（影片截圖）

要洗眼。（影片截圖）

腳被𠝹傷流血忍痛堅持2小時。（IG截圖）

受傷。（IG截圖）

敬業。（IG截圖）

收工。（IG截圖）

「40億千金」婚後進修港大MBA 兼顧家族生意與演藝事業

現年32歲的蔡頌思早在2016年起已演出舞台劇，2017年與張達明及蘇玉華等劇場界猛人合作《塵上不囂》，自小已參加學界戲劇節的她，大學時已於全球的《華語大學莎士比亞比賽》中勇奪「最佳女演員」，2020年參選港姐時因「40億千金」的身份而備受關注。蔡頌思婚後繼續演藝工作，除了打入內地做短劇女主角之外，還逐步接手家族生意，並在香港大學攻讀MBA！

32歲生日。（IG@jocelynchoizs）

「40億千金」蔡頌思。（IG@jocelynchoizs）

性感靚相。（IG@jocelynchoizs）