東張西望｜港人內地買樓放租慘被拆牆打通封閣樓　業主：佛都有火

TVB節目《東張西望》今日（17日）繼續講到港人在內地買樓，結果被管理公司夷為平地。苦主們與酒店管理公司簽訂了6年的管理合約，把單位給他們放租，自己坐等收租。但是苦主們在收回單位時，發現單位被打通，牆又被拆，閣樓又被封，整個單位像被夷為平地。

苦主們在收回單位時，發現單位被打通，牆又被拆，閣樓又被封。(節目截圖)

業主們到管理公司質問主任郭先生

業主們一起到管理公司質問主任郭先生，但郭主任面對業主們時十問九不知，即使合約上的蓋章是他的名字，他都表示是上司使用他的「私章」來簽約。業主們問郭主任有沒有見過他們現在的單位，他還火上加油的說「冇」，業主們立即說：「你居然同我講冇見過！佛都有火啦大佬！你依家又冇個交代畀我哋，你唔好睇住你呢個嘢啦好唔好？」說完便一手搶去他手上的文件，不過郭主任繼續沒有回應。

主任郭先生十問九不知。(節目截圖)

業主們自有自說：「呢層樓限期得40年，依家噓一聲就過咗10年，我依家個貸款仲追緊我啊！我一日打三份工都唔夠還啊大佬！」聽完後郭主任表示：「你問我，我都唔知！」推卸完責任後，被業主們說到合約指月子中心拆了單位是可以不用還原的，郭主任更反問：「拆咗唔使還原咩？按正常合約講，月子中心都係冇問題嘅，酒店都係冇問題。」業主們直斥：「咁有問題係我哋啊？」

郭主任推卸責任。(節目截圖)

業主們與郭主任一同到月子中心找負責人理論

業主們與郭主任一同到月子中心找負責人理論，負責人林總表示他們不用還原：「合同寫咗唔使恢復㗎！我畀咗兩千幾萬，你哋可以自己去計，我哋都係合理合法經營嘅，你搵我冇用㗎，我唔係直接對你哋，你哋搵酒店管理公司先啱㗎！」據律師表示，月子中心的確不用還原單位予管理公司，而律師亦指出管理公司在租用這些單位後，可以更改間隔，而租約完結後亦可以現狀歸還。

月子中心合理合法經營。(節目截圖)

郭主任突然認錯

隨後郭主任表示是酒店的錯，但他亦說：「但依家酒店都面臨執笠嘅狀態啦，酒店依家冇能力恢復！」郭主任致電他的上司唐總，不過唐總卻表示：「搵我有咩用，我退休人士搵我做咩？搵月子中心啦，中心拆你㗎嘛。」兩邊互相推卸責任，最後有人報警，公安到場後業主們亦只好離開。