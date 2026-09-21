林祖輝昔日過億身家轉戰澳門燒肉店　戲癮大發豁達喊話：男九都做

現年60歲的前亞視小生林祖輝，自2011年棄影從商後，曾代理知名童裝品牌，全盛時期坐擁6間分店，更傳出擁有過億身家。可惜敵不過零售業寒冬，其童裝王國最終無奈結業。近年生活低調的他，近日接受資深電視製作人楊紹鴻的YouTube頻道訪問，親爆最新近況，原來他已離港遠赴澳門，幫老友打理日本料理及燒肉餐廳！由昔日坐擁連鎖店的大老闆，變成如今住在氹仔員工宿舍、每日搭巴士上下班的餐廳幕後管理者，林祖輝心態依然豁達至極！

林祖輝精神熠熠。（Youtube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻)）

親力親為試菜

訪問中林祖輝精神奕奕，向老友大談由零開始開鋪的心得。他透露餐廳籌備足足一年，得益於賭場與奢華酒店的旺盛人流，開業後口碑極佳生意爆棚。為了這間燒肉店，他更親力親為狂試十幾道菜式，如今餐廳亦成了他與一班亞視昔日舊友聚腳吹水的神秘基地。

他親力親為狂試十幾道菜式。（Youtube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻)）

錯過《再見艷陽天》留遺憾

回顧林祖輝的演藝路，他早年於商台開咪，其後轉投亞視，在王牌節目《今日睇真D》擔任採訪記者，並先後演出《大提琴與點三八》、《仙鶴神針》及《皇家警察實錄II》等經典劇集。他亦曾參演楊紹鴻執導的《國際刑警》及單元劇《女星何價》，其後轉戰有線及東亞衛視。2009年加盟TVB時，他本欲找樂易玲安排幕前拍劇，卻被派往藝員發展科任助理經理，自此轉向幕後行政管理。

他亦曾參演楊紹鴻執導的《國際刑警》及單元劇《女星何價》，其後轉戰有線及東亞衛視。（小紅書圖片）

不過，談到演藝生涯，林祖輝直言心中一直藏着一個極大遺憾：「我其實仲有一個遺憾，就係影咗宣傳海報但最後冇拍到嘅《再見艷陽天》！我不知幾想拍嗰個劇，但後來唔知點解中途走咗去，真係好可惜。」

錯過《再見艷陽天》留遺憾。（小紅書圖片）

戲癮未泯

雖然投身商界多年，林祖輝的戲癮從未熄滅，早前便先後客串ViuTV劇集《理想國》及《IT狗》過戲癮。楊紹鴻問他會否正式復出幕前，林祖輝即笑說：「我其實冇諗過退休，anytime有得做我都會做，只要安排到時間！如果而家你叫我做『男九』，我即刻喺度辭職，去同你做！」盡顯他對演戲的熱誠從未減退。

戲癮未泯。（Youtube@Channel Gary Yeung (楊紹鴻)）

低調展開新一頁

感情方面，林祖輝與前TVB花旦姚嘉妮結婚18年，育有一對子女，向來是圈中公認的模範夫妻，豈料二人於2024年突然宣布原來已低調離婚多年，和平結束夫妻關係。歷經婚姻與事業的雙重轉折後，林祖輝將全副心神投放於澳門的餐飲事業，凡事親力親為，以踏實低調的姿態展開人生新篇章。

他與姚嘉妮向來被視為圈中模範夫妻。（梁碧玲攝）