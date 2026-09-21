張凌赫被質疑咪嘴！灣區升明月2026爆假唱疑雲　謝金燕無麥但有聲

「灣區升明月」2026大灣區電影音樂晚會於9月20日晚在澳門落幕，逾百位兩岸三地影視歌藝人參與演出。然而晚會剛結束，微博話題「#灣區升明月假唱名單#」便迅速登上熱搜。張凌赫、謝金燕、馬麗等知名演員及藝人被網民質疑對嘴形假唱，與周深、陳楚生等歌手的現場真唱形成強烈對比。截至目前，主辦方及涉事藝人均未有官方回應。



「灣區升明月」2026大灣區電影音樂晚會於9月20日晚在澳門落幕。（《2026大灣區電影音樂晚會》宣傳海報）

晚會規模盛大 宣傳號稱全現場收音

今屆晚會由電影頻道節目中心、澳門特區政府文化局、紫荊文化集團及鳳凰衛視聯合主辦，以「我們一家」為主題，邀請逾130組電影人及音樂人參與，陣容規模為歷屆之最。晚會採用高清直播及多平台聯播，主持人陣容包括藍羽、胡歌、張凌赫、容祖兒、蘇有朋等，並由周深與單依純擔任宣傳大使。外界原期待這場盛會能呈現頂級現場演出，惟有觀眾質疑部分藝人不是現場真唱。

2026大灣區電影音樂晚會主持人陣容包括藍羽、胡歌、張凌赫、容祖兒、蘇有朋等，並由周深與單依純擔任宣傳大使。（《2026大灣區電影音樂晚會》宣傳海報）

名單涵蓋多名演員 網民列三大「穿幫」關鍵細節

晚會結束後，一份由網民自發整理的「假唱疑雲名單」在社交平台廣泛流傳，馬麗、張凌赫、歐陽娜娜、張若昀、謝金燕、閆妮、白百何等藝人均榜上有名。網民特別指出三個關鍵的穿幫畫面：

1.謝金燕無麥克風卻有聲：

謝金燕與劉雨昕合唱《跳舞街》時，被眼尖觀眾發現手上並無持麥克風，背景歌聲卻清晰播出，被網民質疑「連裝都不裝」。

謝金燕與劉雨昕合唱《跳舞街》時，被眼尖觀眾發現手上並無持麥克風卻有聲。（《2026大灣區電影音樂晚會》片段截圖）

謝金燕被眼尖觀眾發現手上並無持麥克風卻有聲。（微博@謝金燕）

2.張凌赫講「謝謝」突無聲：

張凌赫與歐陽娜娜合唱《和你說嗨》後，對着麥克風說「謝謝」時突然完全沒有聲音，網民質疑是墊音（預先錄音）與現場麥克風切換不當導致穿幫。

張凌赫與歐陽娜娜合唱《和你說嗨》後，對着麥克風說「謝謝」時突然完全沒有聲音。（《2026大灣區電影音樂晚會》片段截圖）

張凌赫與歐陽娜娜合唱《和你說嗨》後，對着麥克風說「謝謝」時突然完全沒有聲音而被質疑演出時墊音。（微博@張凌赫Z）

3.馬麗獨唱零換氣聲：

喜劇演員馬麗獨唱《酒干倘賣無》時，整首歌聲線極為平穩，且聽不到任何換氣呼吸聲，被指使用預錄音檔。

喜劇演員馬麗獨唱《酒干倘賣無》時，整首歌聲線極為平穩，且聽不到任何換氣聲而被質疑假唱。（《2026大灣區電影音樂晚會》片段截圖）

有網民在微博留言直言：「真唱的人連喘氣聲都聽得清清楚楚，假唱的人連說謝謝都沒聲音，對比太刺眼。」

真唱的人連喘氣聲都聽得清清楚楚，假唱的人連說謝謝都沒聲音，對比太刺眼。 網民留言

唱的難聽就別上去唱了，什麼場合啊；每年晚會都這樣，網民比主辦方都操心。 網民留言

李克勤周深實力撐場 「半開麥對嘴」再惹敬業爭議

相比之下，一眾專業歌手的穩健表現與涉嫌假唱的演員形成鮮明對比。李克勤獻唱《秒針》，近乎裸聲的演繹獲讚淨化耳朵（震撼聽覺）；而宣傳大使周深開場幾乎以清唱演繹《淚海》，展現超強聲樂功底；陳楚生、單依純、譚維維等實力派歌手亦被網民普遍認定為穩定的現場真唱演出。

香港歌手李克勤獻唱《秒針》。（《2026大灣區電影音樂晚會》片段截圖）

宣傳大使周深開場幾乎以清唱演繹《淚海》。（《2026大灣區電影音樂晚會》片段截圖）