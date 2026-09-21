譚嘉儀雙胞胎百日宴　90後閨密個個嫁得好化身「少婦F4」BB互上契

何依婷、陳詩欣、蔡嘉欣的模特兒閨密譚嘉儀（Vivi Tam），因2015年與網絡紅人達哥合作旅遊網廣告，人氣急升成為新一代「宅男女神」。現年32歲的譚嘉儀與圈外丈夫結婚七年，日前為一對雙胞胎兒子舉行盛大的百日宴。三位好姊妹紛紛帶同自己的孩子出席，四位昔日的90後少女如今已全數晉升為幸福的少奶奶，場面熱鬧又溫馨。

譚嘉儀與網絡紅人達哥合作旅遊網廣告，人氣急升成為新一代「宅男女神」。（IG截圖）

譚嘉儀與圈外丈夫結婚七年。（IG截圖）

譚嘉儀與圈外丈夫結婚七年。（IG截圖）

圈中90後閨密團。（IG截圖）

誕下一對雙胞胎兒子。（IG截圖）

雙胞胎百日宴浪漫溫馨 丈夫甜蜜擁吻

譚嘉儀的一對雙胞胎兒子「Virgil」與「Vitas」正式迎來百日宴。在宴會上，譚嘉儀與丈夫各自抱著一名嬰兒，兩人在一個巨大的士多啤梨蛋糕前甜蜜擁吻，畫面中洋溢著濃厚的浪漫與幸福氣息，一家四口樂也融融。

譚嘉儀與丈夫各自抱著一名嬰兒，情深一吻。（IG截圖）

一對雙胞胎百日宴。（IG截圖）

一對雙胞胎百日宴。（IG截圖）

閨密團齊升格少奶奶 抱嬰合照自稱「F4與杉菜」

當日出席百日宴的閨密團陣容鼎盛，陳詩欣、何依婷與蔡嘉欣同樣是90後，且各自皆覓得好歸宿，過著令人羨慕的闊太生活。陳詩欣自2021年下嫁富貴丈夫後，搬入半山豪宅飽覽維港海景；何依婷去年與富二代大學同學結婚，進駐市值逾3,000萬的紅磡豪宅；而蔡嘉欣亦於2023年與圈外富貴男友結婚，並於今年6月誕下愛子。四位美麗的人妻在宴會上齊聚，並各自抱著自己的孩子拍攝大合照，兩名雙胞胎則安穩地躺在嬰兒車內。陳詩欣在社交平台上為照片配文，幽默地形容她們的組合是「F4＋杉菜」，並留言祝賀譚嘉儀這位「最美媽媽」。

何依婷、陳詩欣、蔡嘉欣和譚嘉儀組成少婦版「F4」。（IG截圖）

何依婷、陳詩欣、蔡嘉欣和譚嘉儀組成少婦版「F4」。（IG截圖）

何依婷好保護女兒。（IG截圖）

好友齊賀。（IG截圖）

蔡嘉欣同老公將囝囝打扮得靚靚出席百日宴。（IG截圖）

星二代互動萌爆全場 眾人互相上契

這場百日宴儼如一場「星二代」的可愛派對，幾位媽媽更互相讓孩子們結為乾親。蔡嘉欣的兒子Theo當日打扮帥氣，繫上小領結參加兩位「乾弟」的百日宴。陳詩欣亦表示非常想念初生嬰兒：「等契媽抱吓肥嘟嘟Theo B，契媽真係好掛住初生BB」，並加插兒子留言：「Liam：MaMa 我喺呢度」十分搞笑。

此外，何依婷的女兒Rosella作為眾人之中的「大姐姐」，在宴會上與陳詩欣的兒子Liam互動頻繁，兩人更甜蜜地擁抱在一起。幾位母親紛紛代入孩子的世界留言互動，陳詩欣打趣地問Rosella何時再一起去旅行，並保證這次絕不會在凌晨五點叫醒她。何依婷則代女兒幽默回應：「Hug Hug 契細佬，唔要5:00嘈醒我，咁係咪打算5:30？好啦～見你有進步～遲啲再去過！」大人與小孩在宴會上打成一片，盡顯深厚的閨密情誼。

靚媽們幫小朋友上契。（IG截圖）

好多BB互動。（IG截圖）

好多BB互動。（IG截圖）

陳詩欣抱住蔡嘉欣囝囝，自己囝囝即劇搵媽咪。（IG截圖）