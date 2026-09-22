梅啟明泰籍未婚妻May May自爆與梅媽關係親切　曾陪食兼唱歌跳舞

已故樂壇天后梅艷芳母親「梅媽」覃美金於8月30日離世，享壽102歲，其喪禮日前在大圍富山火葬場低調舉行並完成火化。長子梅啟明驚聞母親遺體已火化時，情緒失控崩潰，更怒斥處理後事的姪兒等人「毀滅證據」、「告佢謀殺」。梅啟明日前接受網台《鼎豐盛》訪問時，其泰籍未婚妻May May亦有談及與梅媽的關係。

梅啟明不知梅媽火化被激到送院 呼吸困難神智不清大喊：魔鬼啊

梅啟明不知梅媽低調出殯火化。（盧振輝 攝）

May May罕談與梅媽關係

訪問中，May May表示想不到梅媽會被火化，當日在家中為梅媽燒金銀衣紙，晚上有記者打電話來問梅啟明是否得知梅媽已被火化，兩人才知道。至於有何說話想跟梅媽說，May May直言：「燒都燒咗，我哋冇得見最後一面，我好傷心，我好激動，我好嬲，我好唔開心。」

May May罕談與梅媽關係。（IG/@g.p.m_tvvvv）

May May指指與梅媽關係親切？

被問到與梅媽的關係，May May指與梅媽關係親切：「我六年前陪梅媽，照顧她及陪她去醫院，服侍她，要餵飯陪她食晚飯，要在屋企照顧她，同她沖涼。一日在屋企唱歌跳舞，陪她食飯，跳吓舞，煮飯給她吃，每一次日日都跟她一起，開心了年幾兩年多，她才封鎖我們。」最後May May更表示：「我覺得香港人唔啱，火燒梅媽，大仔都唔知，姪仔就偷咗去燒，太過份囉！」

May May指指與梅媽關係親切。（IG/@g.p.m_tvvvv）

另外，對於未能送梅媽最後一程，梅啟明指是有人扭曲及抹黑自己和梅媽的關係。問到是否想鬧姪仔，他愈講愈激動：「極之想鬧佢，根本呢個都唔係人嚟嘅。阿媽由細教到佢大，但係佢今時今日咁樣嚟對待阿媽，我真係好激心同埋好痛心，呢個人真係冇良心⋯⋯我透唔到氣，講起呢個衰人，我就火滾。」