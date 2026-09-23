東張西望｜直擊港大工廈「一劏40戶」　管理人遭質問即場「拖馬」

TVB節目《東張西望》今日（23日）報道了一宗有關有人於香港大學附近的工廠大廈內出租劏房，他們聲稱租給學生做24小時「學習室」，擺明走法律灰色地帶。西區地產經紀A小姐向節目組表示大多數租工廠大廈的都是不知道香港法律、消防的學生，更會在內地社交平台以「拎包入住」作招徠。

有人於香港大學附近的工廠大廈內出租劏房，他們聲稱租給學生做24小時「學習室」，擺明走法律灰色地帶。(節目截圖)

《東張西望》又派人去「放蛇」

A小姐亦表示有行家指出，有學生租住了這些「學習室」後，發現貨不對辦，於是退租，但是又拿不回訂金。於是《東張西望》又派人去「放蛇」，以內地生身份聯絡中介，中介聲稱有2層可以讓節目組選，兩個單位一共劏成40個小單位，數量足足激增了20倍，另一層則是一劏30小單位。

《東張西望》又派人去「放蛇」，以內地生身份聯絡中介。(節目截圖)

管理人溫馨提示

中介表示自己是二房東，還不停吹噓自己的單位有多好，連自己的老公都住在這裡。在工廠大廈樓下有一位街坊衣著的男士接他們，他表示自己不是中介人而是管理人，但是房都未看，他就先說價錢：「每月轉賬到公司賬戶，到時候我跟你收費。」而單位內跟平時的劏房沒太大分別，有廁所也有熱水爐。管理人還溫馨提示：「早上肯定有聲音，到晚上睡覺的時候就肯定沒有。」管理人落力推介，還約節目組去看已經有人租下但未入住的單位，可以見到有學生的確是在裡面居住。

管理人溫馨提示。(節目截圖)

管理人：我沒必要跟你說

過了幾天後，節目組向管理人表示想租下單位，於是約他簽租約。「東張女神」王汛文出現即表明身份，並問他是否出租給人住，管理人即表示「不是」！當被問到租給誰時，他說：「我沒必要跟你說！（是否知道不合法？）我不知道，這樣我不清楚，你要繼續糾纏我的話，我就選擇報警。」王汛文跟隨他走了一段路，不過就未見到警察出現，之後在一餐廳他停下來，見沒法擺脫王汛文，他就打電話「拖馬」。未幾，一位自稱是二房東的負責人出現，被問到是否租給學生時，他淡定地回答：「唔係啊，租畀啲人做工作室。」他還表示對於有人在「工作室」內居住是毫不知情。

「東張女神」王汛文出現即表明身份並問他是否出租給人住。(節目截圖)

二房東出現幫管理人解困

二房東向王汛文表示知道工廠大廈不能住人，但這邊說知道，另一邊就直接租給人住。對於網上的宣傳，他更指不關自己事：「呢啲宣傳一定唔係我哋，我哋從來冇打過廣告。用呢啲咁嘅宣傳，咁你去搵嗰個人。」雖然王汛文一再表示節目組是透過社交平台找到他們，但二房東堅持不關自己的事。他更指「管理人」是他的親戚，並不是他的員工。不過大律師陸偉雄亦指出，管理人其實已經是頂著他公司名義去帶人看房子，所以他亦要負上責任。

二房東出現幫管理人解困。(節目截圖)

二房東堅稱冇租畀人入住

王汛文再問二房東管理人是否住在工廠大廈內時，他一開始回答是，但他馬上改口說不是，更直指管理人是來香港旅遊的：「香港地租酒店又貴，有時候過嚟就一就咁樣囉。」二房東說來說去都是堅稱自己不會租給學生入住：「我哋會叫佢搬走，如果係有嘅話，我哋勸佢另租地方，按金我會退返畀你。」節目組取得二房東與業主的租約及與學生的租約，當中先是業主得知二房東會分租給別人做工作室，而二房東與學生的租約則寫明是工作室，從中逃避法律責任。