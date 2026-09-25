人氣小生電視城外拍戲現超長人龍水洩不通　粉絲震撼人牆逼爆街頭

最近在香港拍攝的劇集《狩謊》，集結了香港及內地頂級實力派演員，除了早前古天樂強勢加盟客串外，卡士還包括雙料影后袁詠儀、金像與百花雙料影后衛詩雅、金像影帝曾志偉、金馬影帝徐崢、實力派戲骨張頌文、余文樂，以及TVB「收視福將」視帝歐陽震華等。

劇中的男主角內地頂流男星成毅近期亦在港拍攝《狩謊》，所到之處皆掀起極大的追星熱潮。近日成毅現身將軍澳電視城外一帶路段開工，現場再次引發大批粉絲蜂擁圍觀，數百人夾道聚集的場面相當誇張。

超長人龍水洩不通。（片段截圖）

超長人龍水洩不通。（片段截圖）

根據現場畫面可見，電視城外的馬路旁聚集了數以百計的狂熱粉絲，長長的人龍沿著行人路的金屬鐵欄一直向遠處延伸，幾乎看不到盡頭。大批粉絲撐著雨傘頂住日曬，紛紛舉起手機隔著馬路死守，將原本寬敞的街道擠得水洩不通。儘管現場設有交通燈號及過路處，大範圍的人群依然緊貼著鐵欄列陣，部分途人及街坊僅能在人群邊緣的狹窄通道上駐足或勉強通行。

《狩謊》男主角由特意內地人氣小生成毅擔綱。（小紅書＠曾志偉）

成毅超多粉絲。（微博@成毅工作室）

成毅此次為拍攝曾志偉監製的劇集留港數月，其超高人氣令劇組的安保面臨挑戰，早前他在中環及鴨脷洲等地取景時，已屢次出現粉絲大暴走、甚至在保母車旁推撞的混亂情況。縱使劇組已加派人手護送並多次呼籲理智追星，但從電視城外這般墟冚的陣勢來看，成毅的「頂流效應」確實勢不可擋。

《狩謊》由曾志偉親自擔任監製。（小紅書＠曾志偉）