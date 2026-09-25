「東張男神」罕晒爆肌私照　竟是190CM隱藏版「身材怪獸」極震撼

無綫王牌資訊節目《東張西望》向來是「東張女神」的搖籃，不過近年新加入的男主持亦同樣吸睛。憑著俊朗外表與高達190cm的身高，被網民及觀眾封為「東張男神」的曾錦燊（Charles），近日在社交平台限時動態晒出健身成果，超巨型的胸肌與結實線條驚艷不少網民！

東張男神身形都冇令大家失望！（IG截圖）

限時動態大方晒肌 隱藏版「身材怪獸」曝光

曾錦燊日前在IG Story分享近況，相中的他穿上貼身運動背心，展現出驚人的上肢肌肉線條，不但手臂麒麟臂線條極為分明，胸肌更將衣服擠得飽滿，展現出極強的健美體態。平時在《東張西望》多以西裝或休閒服示人的他，私下原來是忠實健身愛好者，隱藏的爆肌身材令不少觀眾大讚驚喜。

有時更加睇唔出！（IG/@charles_tks）

平時唔多騷好身材！（IG/@charles_tks）

訓練班出身實力不俗 主持劇集雙線發展

現年27歲的曾錦燊畢業於第32期無綫電視藝員訓練班，入行前曾從事公關（PR）工作及演出舞台劇。自加入《東張西望》團隊後，他憑著大方得體的台風與亮眼外型迅速累積人氣。除主持工作外，TVB亦積極安排他參與劇集演出，包括《法證先鋒VI：倖存者的救贖》、《黑色月光》以及客串《愛·回家之開心速遞》等，表現備受好評。

原來非常有料！（IG/@charles_tks）

原來非常有料！（IG/@charles_tks）

原來非常有料！（IG/@charles_tks）

形象正面受前輩提攜 被看好成TVB潛力小生

外型亮眼的曾錦燊在圈中人緣極佳，早前不但獲黃宗澤（Bosco）等前輩合照加持，亦在工作上獲陳庭欣（Toby）等《東張》師姐多番指點。面對「東張男神」的稱號，他曾謙虛表示感謝觀眾支持，並希望未來能有更多拍劇機會。憑著190cm的身高優勢、爆肌身材以及不斷提升的演技，曾錦燊被不少業界人士與網民看好，極具潛力成為TVB新一代的重點栽培小生。