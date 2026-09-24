連家穎披咸美頓44號戰衣賽車　地獄式一日速成破圈速59秒解鎖飄移

熱愛運動的連家穎（Vian）日前應邀參加活動，人生第一次駕駛「超級四衝程」卡丁車！這場兩日一夜的極速之旅絕對是地獄式挑戰，首日學車，隔天直接上陣比賽。面對同場對手竟然包括早前曾與一級方程式（F1）世界冠軍同場較量的游學修，Vian坦言壓力山大，她穿上與7屆F1世界冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）的專屬號碼「44」號戰衣，為自己壯膽開戰！

連家穎應邀參加活動。（公關提供）

連家穎（公關提供）

17位跨界藝人與車手同場激鬥

今次，一行17位來自不同界別的藝人與專業車手同場激鬥，除了Vian和游學修，還有岑珈其、波仔Boris、戴玉麒Yukki、樊沛珈、Novel Fergus、Jimpae、陳俞希（HaileyC）、林千渟、陳善渝、楊雅文（泰妹）、吳慧琪（KiKi）、李穎彤（Ellie）、吳伊琳（510）、郭曉妍（Ahyo）以及香港職業賽車手黃敬慈（Keiko）等，以及賽車媒體創作人「L佬」等專業人士隨團指導，場面相當熱鬧。

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穿咸美頓「44號」戰衣壯膽

Vian笑言在賽車場上選用44號，心裡其實有種「唔知醜」的微妙感覺：「足球場嘅我雖然係44號，但喺賽車場上嘅44係代表至高無上嘅咸美頓。為咗對得起呢個數字，我會盡量揸得唔醜怪，唔炒入草地。今日一個目標：安全，唔炒入草地！」她回想練習時，腦海小劇場爆發，整天幻想轉彎太快會整架翻車，緊張得心跳手震。

連家穎自認穿神級號碼「唔知醜」。（公關提供）

解鎖「飄移」自封飛躍進步

看完第一日比賽影片與成績後，Vian在第二輪練習決定徹底解放、大膽踩油，連過彎也踩著油門不放。女車神駕到，比起首輪練習足足快多1分鐘，她更揚言：「『飛躍進步獎』非我莫屬！」當聽到大會公布其最快單圈成績以59秒完成時，Vian驚喜到開心跳起，全場歡呼拍掌替她高興。她直呼如果時光倒流，最想對賽前騰雞的自己大喊：「係唔會翻車㗎！」笑言解鎖了打機才有的「飄移再扭正」神技。

連家穎解鎖「飄移」。（公關提供）

被Lap兩圈笑稱浪漫同框

在重頭戲終極比賽，大會「神還原」游學修早前在英國Silverstone賽道出戰小型賽車挑戰賽《Max vs 100》、跟韋斯塔本（Max Verstappen）對戰的形式。今次則由游學修包尾最後起步，瘋狂追趕Vian等16位賽車手。對於被大神爬頭瞬間，Vian手舞足蹈說：「第一次被游學修爬頭嘅時候，同時仲有好多架車，我有少少嚇親，揼咗一下大迫力（煞車掣），成架車打橫停低，有少少被佢氣勢嚇窒咗！」雖然最後被對方爬頭兼「Lap」了兩個圈，但Vian穩陣衝線，笑言與游學修同框「一齊起步、一齊衝線」浪漫，絕對是超額完成。

連家穎（公關提供）

Vian 總結這兩日笑聲不斷的極速之旅「好好玩」，更宣告對賽車已經徹底「入坑」，揚言下次要嘗試「冇咁穩陣地進步」，誓要繼續挑戰自己，解鎖更多賽道上的無限潛能。