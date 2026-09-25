東張西望｜業主苦勸工人高空工作戴安全帶　疑遭報復家中驚現怪痕

自去年底發生大埔宏福苑大火後，地盤安全問題全城關注，TVB節目《東張西望》昨日（24日）報道了苦主周小姐勸維修工人於棚架工作時要佩戴安全帶，可惜最後反遭維修工人鎅花圍欄報復。

苦主周小姐勸維修工人於棚架工作時要佩戴安全帶，可惜最後反遭維修工人鎅花圍欄報復。(節目截圖)

工人高空工作不戴安全帶 業主苦勸不果

周小姐提供片段中可以見到，有兩名工人正於棚架中工作，她問工人：「我想問吓呢，其實你哋唔戴安全帶得唔得㗎？」周小姐家中8月份因為漏水問題而要求發展商做外牆維修，但在工程途中她發現工人在高空工作時未有做足安全措施，所以好心提醒工人注意安全。周小姐表示：「我發現每次施工佢哋都唔戴安全帶，每一次我都有勸喻佢哋戴，扮聽唔到啦，或者同我講：『你同發展商講啦！』」當周小姐去找管理處後，他們的確有「改善」，不過只是把安全帶扣在身上，並沒有扣在固定點上，安全帶形同虛設。

工人高空工作不戴安全帶。(節目截圖)

周小姐對於安全問題非常擔心

周小姐對於安全問題非常擔憂，她表示擔心發生意外會變凶宅：「你跌咗落去咁點啊？我唔使住啦呢度！好驚㗎嘛！」幸好工程平安結束，不過她發現家中出現奇怪痕跡，因為之前做防水工程時，圍欄有膠水跡，她曾叫工人處理。但工人沒有處理之餘，周小姐回家發現反而被刀片刮花，管理處還拍下照片絡周小姐看，於是她懷疑工人向她報復。

周小姐對於安全問題非常擔心。(節目截圖)

周小姐懷疑工人向她報復。(節目截圖)

發展商懶理安全問題

周小姐向發展商投訴，卻被要求找律師交涉。「東張男神」曾錦燊於是致電發展商，可惜無人接聽，去信亦未有回覆。